Ким Чен Ын впервые публично показал свою дочь. Она увидела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично появился вместе с дочерью. Они смотрели на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом 19 ноября сообщает агентство Bloomberg.
Девочка с папой держались за руки и шли перед ракетой, пока ее готовили к запуску. Официальное государственное корейское центральное информационное агентство сообщило, что глава КНДР присутствовал на полигоне «со своей дочерью и женой».
Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» была запущена в международном аэропорту Пхеньяна и пролетела на максимальной высоте 6041 км на протяжении 999 км, затем упала в воду к востоку от страны.
Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные представителей Южной Кореи и Японии, дальность полета северокорейской баллистической ракеты составляет более 15 тысяч километров. Она может достичь территории США.