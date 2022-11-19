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    Ким Чен Ын впервые публично показал свою дочь. Она увидела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

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    Фото: ЦТАК
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    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично появился вместе с дочерью. Они смотрели на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом 19 ноября сообщает агентство Bloomberg.

    Девочка с папой держались за руки и шли перед ракетой, пока ее готовили к запуску. Официальное государственное корейское центральное информационное агентство сообщило, что глава КНДР присутствовал на полигоне «со своей дочерью и женой».

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    Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» была запущена в международном аэропорту Пхеньяна и пролетела на максимальной высоте 6041 км на протяжении 999 км, затем упала в воду к востоку от страны.

    Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные представителей Южной Кореи и Японии, дальность полета северокорейской баллистической ракеты составляет более 15 тысяч километров. Она может достичь территории США.

    Фото: ЦТАК

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