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    Первым красногвардейским полицейским стал полковник из Ломоносова. Предыдущий взлетел повыше

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    Новым начальником УМВД по Красногвардейскому району Петербурга назначен полковник полиции Василенко. Он сменил московского коллегу, который сегодня уже курирует два основных ведомства главка, где собраны все оперативники Северной столицы.

    С 8 февраля полковник полиции Андрей Василенко занял кресло начальника Управления МВД по Красногвардейскому району города. До этого он занимал должность начальника ОМВД Ломоносова и сел в кресло человека из команды начальника ГУ МВД Романа Плугина — полковника полиции Ильи Ильина.

    Ильин же недавно стал заместителем полиции Петербурга по оперативной работе. Если петербуржцу это мало что говорит, то сегодня он курирует все Управление экономической безопасности и противодействия коррупции и Управление уголовного розыска Петербурга.

    До этого должность Ильина занимал полковник Игорь Парадеев, его повысили до заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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