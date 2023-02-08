Первым красногвардейским полицейским стал полковник из Ломоносова. Предыдущий взлетел повыше

Новым начальником УМВД по Красногвардейскому району Петербурга назначен полковник полиции Василенко. Он сменил московского коллегу, который сегодня уже курирует два основных ведомства главка, где собраны все оперативники Северной столицы.
С 8 февраля полковник полиции Андрей Василенко занял кресло начальника Управления МВД по Красногвардейскому району города. До этого он занимал должность начальника ОМВД Ломоносова и сел в кресло человека из команды начальника ГУ МВД Романа Плугина — полковника полиции Ильи Ильина.
Ильин же недавно стал заместителем полиции Петербурга по оперативной работе. Если петербуржцу это мало что говорит, то сегодня он курирует все Управление экономической безопасности и противодействия коррупции и Управление уголовного розыска Петербурга.
До этого должность Ильина занимал полковник Игорь Парадеев, его повысили до заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.