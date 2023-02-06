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    На коленях в снегу. В День памяти Ксении Петербургской к часовне на Смоленском кладбище выстроилась очередь

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Женщины с детьми и цветами выстроились в очередь перед часовней святой Ксении Блаженной на Смоленском кладбище.

    Как передает корреспондент «Фонтанки» 6 февраля, для того, чтобы попасть внутрь крохотного храма, люди стоят часами. Пока народ стоит в очереди, многие читают молитвы. При этом за порядком на погосте следят сотрудники полиции. Они в том числе ходят вдоль очереди и мамам с маленькими детьми, которых в ней немало, предлагают не стоять и пройти без очереди.

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    Многие приносят цветы и кладут их около стен часовни. Когда их накапливается большое количество, из храма выходит служка и предлагает разобрать цветы. Так что некоторые уходят с кладбища с цветами.

    Отметим, что сегодня проезд по Камской улице в районе кладбища перекрыт.

    Старожилы говорят, что такого количества людей в этот день не было с 2006 года.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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