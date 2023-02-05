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    Боевые действия на Украине

    На СВО погиб военнослужащий из Синявино

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    Военнослужащий из Кировского района Ленинградской области погиб в ходе специальной военной операции, сообщает 5 февраля 47news со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

    Александр Поваляев, который был родом из поселка Синявино-2, погиб на территории ДНР 21 ноября. О смерти чиновники проинформировали в начале февраля.

    «Районная администрация и губернатор региона Александр Дрозденко принесли соболезнования родным и близким военнослужащего», — отмечается в сообщении.

    2 февраля стало известно, что на спецоперации погиб учитель математики из Сланцевского района, который отправился на фронт добровольцем.

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