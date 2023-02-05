На СВО погиб военнослужащий из Синявино

Военнослужащий из Кировского района Ленинградской области погиб в ходе специальной военной операции, сообщает 5 февраля 47news со ссылкой на пресс-службу районной администрации.



Александр Поваляев, который был родом из поселка Синявино-2, погиб на территории ДНР 21 ноября. О смерти чиновники проинформировали в начале февраля.



«Районная администрация и губернатор региона Александр Дрозденко принесли соболезнования родным и близким военнослужащего», — отмечается в сообщении.



2 февраля стало известно, что на спецоперации погиб учитель математики из Сланцевского района, который отправился на фронт добровольцем.

