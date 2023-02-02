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    Боевые действия на Украине

    Учитель математики из Сланцевского района Ленобласти погиб в зоне боевых действий

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    Житель деревни Изборовье Андрей Пигарев погиб в ходе боевых действий на Украине. Он отправился туда добровольцем, рассказали 2 февраля 47news в пресс-службе администрации Сланцевского района Ленобласти.

    Пигарев работал учителем математики и физики в новосельской школе.

    Фото: фото предоставлено администрацией Сланцевского района
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    «Андрей Алексеевич работал в школе с 2016 года. Это был всесторонне развитый, образованный человек. Он был строг, потому что понимал свою ответственность, но дети чувствовали теплоту его сердца и тянулись к нему», — вспоминают коллеги.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге простились с водителем из бригады скорой помощи Алексеем Суровцевым, который погиб в зоне боевых действий добровольцем.

    Фото: фото предоставлено администрацией Сланцевского района

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