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    Пожарный в Подмосковье погиб под рухнувшей стеной. Коллега пытался его вытащить и попал в больницу

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    Кадр из видео ГСУ СК по Московской области
    Кадр из видео ГСУ СК по Московской области
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    Командир отделения пожарной части погиб 5 февраля в Пушкинском городском округе в Подмосковье.

    Как сообщает ГСУ СК по Московской области, горел частный жилой дом в посёлке Ашукино. По предварительным данным, во время тушения на командира отделения пожарной части Мособлпожспаса обрушились конструкции. Начальник караула другой пожарной части попытался вытащить его из-под завала и получил травмы (по данным MSK1, сломал ногу). Он госпитализирован.

    «Собственник дома остался жив. Сейчас его опрашивает следователь. Со слов владельца дома, пожар произошел в пристройке, с которой возгорание перекинулось на мансарду основного здания», — отмечается в сообщении.

    ГСУ СК России по Московской области

    MSK1 пишет, что пожар начался около половины первого. Локализовали его через два часа, а полностью потушили только в 6:05. Местные жители отмечают, что в Ашукино нет пожарных гидрантов. Люди долго искали их в надежде помочь сотрудникам МЧС.

    Фото: ГСУ СК по Московской области
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    Так же долго минувшей ночью тушили пожар в Петербурге. Частный дом выгорел целиком. К счастью, никто не пострадал.

    Кадр из видео ГСУ СК по Московской области
    Кадр из видео ГСУ СК по Московской области
    Фото: ГСУ СК по Московской области

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