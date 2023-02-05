Пожарный в Подмосковье погиб под рухнувшей стеной. Коллега пытался его вытащить и попал в больницу

Командир отделения пожарной части погиб 5 февраля в Пушкинском городском округе в Подмосковье.
Как сообщает ГСУ СК по Московской области, горел частный жилой дом в посёлке Ашукино. По предварительным данным, во время тушения на командира отделения пожарной части Мособлпожспаса обрушились конструкции. Начальник караула другой пожарной части попытался вытащить его из-под завала и получил травмы (по данным MSK1, сломал ногу). Он госпитализирован.
«Собственник дома остался жив. Сейчас его опрашивает следователь. Со слов владельца дома, пожар произошел в пристройке, с которой возгорание перекинулось на мансарду основного здания», — отмечается в сообщении.
ГСУ СК России по Московской области
MSK1 пишет, что пожар начался около половины первого. Локализовали его через два часа, а полностью потушили только в 6:05. Местные жители отмечают, что в Ашукино нет пожарных гидрантов. Люди долго искали их в надежде помочь сотрудникам МЧС.
Так же долго минувшей ночью тушили пожар в Петербурге. Частный дом выгорел целиком. К счастью, никто не пострадал.