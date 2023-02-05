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    Ночной пожар в Петербурге тушили больше 5 часов. Дом сгорел полностью

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    Частный жилой дом в Красногвардейском районе Петербурга тушили минувшей ночью более 5 часов.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 5 февраля в 0:11 поступил вызов в СНТ «Лесное». На Центральной улице, 1, загорелся двухэтажный дом с мансардой размером 7 на 9 метров и с пристройкой размером 3 на 5 метров. Огонь охватил его полностью. На место прибыли шесть единиц техники МЧС и 30 человек личного состава.

    К 1:48 пожар удалось локализовать, а ликвидировали его только к 5:25. Постройки сгорели целиком.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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