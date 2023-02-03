Водяной воробей поселился в Гатчинском парке. Он ныряет и поёт

В Гатчинском парке поселилась оляпка, которую ещё называют водяным воробьём. Это редкая для наших мест птица, она занесена в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она единственная из воробьиных, которая умеет плавать и даже нырять, находясь под водой до полуминуты. Её показывает 3 февраля биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Оляпка живет на берегах быстрых, не замерзающих рек. Питается она водными насекомыми, которых выискивает под камнями на мелководье или ныряет за ними на глубину.



«Стремительно выскочив из воды абсолютно сухой и съев очередное насекомое, оляпка с большим удовольствием исполняет свою мелодичную зимнюю песню. Пение оляпки — это серия журчащих трелей и свистов. Так водяной воробей зовет весну, потому что и этой бесстрашной птичке нужно продолжать свой род», — пишет Павел Глазков.



Бёрдвотчеры любят наблюдать за оляпкой — уж очень удивительно её поведение. Иногда она подолгу стоит, погрузив голову в воду, а может и бегать под водой.

