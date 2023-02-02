Суд в Петербурге отправил под стражу подозреваемого в жестоком избиении продюсера

Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в избиении продюсера Анны Леоновой. Об этом 2 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов города.



Нападение произошло вечером 28 января у остановки на Суворовском проспекте, 36. Мужчина, как уточняется, беспричинно ударил женщину по голове минимум один раз.

Меру пресечения избрали до 2 марта текущего года. Накануне «Фонтанка» писала о задержании подозреваемого. Он оказался ранее судимым из Нижегородской области.

Мы писали и показывали, как было совершено нападение на блогера и продюсера Анну Леонову. Женщина сделала замечание мужчине, который справлял нужду около её дома. Он догнал её, повалил и бил руками и ногами.