    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    754мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.04eur76.96

    Суд в Петербурге отправил под стражу подозреваемого в жестоком избиении продюсера

    1423
    5 комментариев

    Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в избиении продюсера Анны Леоновой. Об этом 2 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

    Нападение произошло вечером 28 января у остановки на Суворовском проспекте, 36. Мужчина, как уточняется, беспричинно ударил женщину по голове минимум один раз.

    Меру пресечения избрали до 2 марта текущего года. Накануне «Фонтанка» писала о задержании подозреваемого. Он оказался ранее судимым из Нижегородской области.

    Мы писали и показывали, как было совершено нападение на блогера и продюсера Анну Леонову. Женщина сделала замечание мужчине, который справлял нужду около её дома. Он догнал её, повалил и бил руками и ногами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзбиениеАнна Леонова
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close