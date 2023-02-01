Обидчика блогера и продюсера на Суворовском проспекте нашли в Мурино

Сотрудники уголовного розыска меньше чем за сутки задержали подозреваемого в нападении на женщину в центре Петербурга. Он оказался ранее судимым из Нижегородской области.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 1 февраля, мужчину задержали в Мурино. Он уже доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.



«Фонтанка» писала и показывала, как было совершено нападение на блогера и продюсера Анну Леонову. Женщина сделал замечание мужчине, который облегчался в парадной. Мужчина догнал её, повалил и бил руками и ногами.

