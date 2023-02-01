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    Обидчика блогера и продюсера на Суворовском проспекте нашли в Мурино

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    50 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска меньше чем за сутки задержали подозреваемого в нападении на женщину в центре Петербурга. Он оказался ранее судимым из Нижегородской области.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 1 февраля, мужчину задержали в Мурино. Он уже доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.

    «Фонтанка» писала и показывала, как было совершено нападение на блогера и продюсера Анну Леонову. Женщина сделал замечание мужчине, который облегчался в парадной. Мужчина догнал её, повалил и бил руками и ногами.

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    Комментарии 50

    Гость01 Фев 2023 в 16:55
    Ну наверное очень "вежливо" ему намекнула, что он нехороший человек.
    Иногда дамы думают, что они бессмертные и не следят за языком. А эта и вовсе забыла что не в интернете
    +0−0
    jump01 Фев 2023 в 16:51
    2035 год . Мурино обнесено забором с колючей проволокой , стоят вышки с автоматчиками .
    +0−0
    27638631501 Фев 2023 в 16:43
    Ну что сказать, очень хорошо, когда полиция хорошо работает. Именно работает и именно делом занимается.
    +0−0
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