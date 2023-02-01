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    Спокойно шел и настиг у остановки. Избиение продюсера на Суворовском попало на видео

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    22 комментария

    Нападение на продюсера Анну Леонову на Суворовском проспекте запечатлела камера. Ролик 1 февраля оказался в распоряжении «Фонтанки».

    На кадрах видно, как мужчина в капюшоне выходит из двора и спокойно идет по проспекту к остановке, где настигает жертву, бьет и валит на землю на глазах у прохожих. Все, кто стоял на остановке, уходят, кроме одного неравнодушного человека — он склоняется над побитой.

    «Фонтанка.ру»

    По словам петербурженки, она сделала замечание незнакомцу, справлявшему нужду во дворе ее дома, а через некоторое время он ее догнал. Леонова получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы. Прохожие вызвали ей скорую, она попала в Мариинскую больницу. Агрессора ищет полиция.

    Анна Леонова называет себя профессиональным SMMщиком и продюсером, в соцсетях у нее больше 300 тысяч подписчиков.

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    Комментарии 22

    Польза санкций01 Фев 2023 в 14:53
    На остановке какие-то семиклассники стояли. Что они должны были сделать?
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 14:47
    Похоже, что-то смм-щица недоговаривает.
    +1−3
    Nyenskans01 Фев 2023 в 14:43
    Надеюсь, что найдут это существо мужского пола и накажут по максимуму.
    +6−0
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