Спокойно шел и настиг у остановки. Избиение продюсера на Суворовском попало на видео

Нападение на продюсера Анну Леонову на Суворовском проспекте запечатлела камера. Ролик 1 февраля оказался в распоряжении «Фонтанки».
На кадрах видно, как мужчина в капюшоне выходит из двора и спокойно идет по проспекту к остановке, где настигает жертву, бьет и валит на землю на глазах у прохожих. Все, кто стоял на остановке, уходят, кроме одного неравнодушного человека — он склоняется над побитой.
«Фонтанка.ру»
По словам петербурженки, она сделала замечание незнакомцу, справлявшему нужду во дворе ее дома, а через некоторое время он ее догнал. Леонова получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы. Прохожие вызвали ей скорую, она попала в Мариинскую больницу. Агрессора ищет полиция.
Анна Леонова называет себя профессиональным SMMщиком и продюсером, в соцсетях у нее больше 300 тысяч подписчиков.