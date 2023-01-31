В Петербурге продюсера Анну Леонову жестоко избил незнакомец. Девушка заметила, как он справлял нужду

Продюсера Анну Леонову избили во дворе собственного дома в минувшую субботу: она сделала замечание незнакомцу, который справлял нужду на стоявшую машину. Своей ужасающей историей пострадавшая поделилась в социальных сетях.



Само нападение произошло вечером 28 января у одного из домов на Суворовском проспекте, когда она вышла из подъезда. «Молодой человек, Вам не стрёмно? Девушка идёт, а Вы не стесняетесь», — спросила она, заметив неприличное. Вскоре услышала за спиной быстрые шаги.



«Повернулась и понимаю, что он уже в метре от меня. Стоят парень и девушка. Я говорю: «Помогите, пожалуйста, меня преследуют. Следующее, что я помню, — удар в голову, а потом всё лицо было в крови и вся куртка», — рассказала Леонова. Спустя несколько минут прохожие вызвали ей скорую.

