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    В Петербурге продюсера Анну Леонову жестоко избил незнакомец. Девушка заметила, как он справлял нужду

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    Продюсера Анну Леонову избили во дворе собственного дома в минувшую субботу: она сделала замечание незнакомцу, который справлял нужду на стоявшую машину. Своей ужасающей историей пострадавшая поделилась в социальных сетях.

    Само нападение произошло вечером 28 января у одного из домов на Суворовском проспекте, когда она вышла из подъезда. «Молодой человек, Вам не стрёмно? Девушка идёт, а Вы не стесняетесь», — спросила она, заметив неприличное. Вскоре услышала за спиной быстрые шаги.

    «Повернулась и понимаю, что он уже в метре от меня. Стоят парень и девушка. Я говорю: «Помогите, пожалуйста, меня преследуют. Следующее, что я помню, — удар в голову, а потом всё лицо было в крови и вся куртка», — рассказала Леонова. Спустя несколько минут прохожие вызвали ей скорую.

    Агрессор, по её словам, целился именно в лицо. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы. Сейчас она находится в Мариинской больнице. «Чувствую себя не очень, в глазах плывёт», — поделилась она в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

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    Леоновой удалось получить ряд видеозаписей, на которые попал злоумышленник. В день нападения мужчину видели в продуктовом магазине, где он купил себе коньяк и сигареты. При этом трижды за тот вечер он ходил справлять нужду в её дворе.

    В пресс-службе главка МВД «Фонтанке» сообщили, что сейчас полицейские разыскивают обидчика. «Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили там.

    Анна Леонова называет себя профессиональным SMM-щиком и продюсером. У неё более 300 тыс. подписчиков в социальных сетях. В своём личном блоге она делится опытом в продвижении аккаунтов.

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