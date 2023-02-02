Жительницу Сочи привлекли за украинское приветствие на корейском языке в WhatsApp

Центральный районный суд Сочи рассмотрел материал об административном правонарушении в отношении местной 38-летней жительницы. Женщине вменили демонстрацию нацистской символики из-за статуса в мессенджере WhatsApp. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Из протокола следует, что в среду сочинка разместила в статусе WhatsApp фразу на корейском языке, которая в переводе является «установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации». По информации телеграм-каналов, речь идет об украинском приветствии.
Женщина вину признала, просила о минимальном наказании. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 2 тысячи рублей.