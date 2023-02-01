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    В Подмосковье мужчина убил 2-летнего сына друзей и сломал ключицу его годовалому брату

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    13 комментариев

    Житель Московской области расправился с двухлетним ребенком приютивших его друзей. Досталось также и годовалому малышу. Мужчину признали виновным по уголовному делу об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью, сообщает 1 февраля Следственный комитет Подмосковья.

    Следствие и суд установили, что преступления произошли в июне прошлого года в Лобне с разницей в неделю. 1 июня мужчина 1986 года рождения избил годовалого ребенка своих друзей, которому сломал ключицу, а 8 июня в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил его двухлетнего брата.

    Сначала мужчина говорил, что погибший малыш якобы пытался выбраться из ванной во время купания, но поскользнулся и ударился головой о кафель. После он сознался в содеянном.

    Московский областной суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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    Комментарии 13

    vassi01 Фев 2023 в 12:31
    Убить выродка мало
    +0−0
    piterez01 Фев 2023 в 12:01
    Что-то долго длилось расследование... Непонятно, как и почему у него находились без присмотра чужие годовалый дети... Не раскрыты мотивы преступления.....
    +0−0
    27643413201 Фев 2023 в 11:56
    В вагнера пойдет, через полгода героем домой вернется. Да,да, не удивляйтесь.
    +7−0
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