В Подмосковье мужчина убил 2-летнего сына друзей и сломал ключицу его годовалому брату

Житель Московской области расправился с двухлетним ребенком приютивших его друзей. Досталось также и годовалому малышу. Мужчину признали виновным по уголовному делу об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью, сообщает 1 февраля Следственный комитет Подмосковья.



Следствие и суд установили, что преступления произошли в июне прошлого года в Лобне с разницей в неделю. 1 июня мужчина 1986 года рождения избил годовалого ребенка своих друзей, которому сломал ключицу, а 8 июня в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил его двухлетнего брата.

