В Подмосковье мужчина убил 2-летнего сына друзей и сломал ключицу его годовалому брату

Житель Московской области расправился с двухлетним ребенком приютивших его друзей. Досталось также и годовалому малышу. Мужчину признали виновным по уголовному делу об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью, сообщает 1 февраля Следственный комитет Подмосковья.
Следствие и суд установили, что преступления произошли в июне прошлого года в Лобне с разницей в неделю. 1 июня мужчина 1986 года рождения избил годовалого ребенка своих друзей, которому сломал ключицу, а 8 июня в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил его двухлетнего брата.
Сначала мужчина говорил, что погибший малыш якобы пытался выбраться из ванной во время купания, но поскользнулся и ударился головой о кафель. После он сознался в содеянном.
Московский областной суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.