Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца боевых действий на Украине

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках, пока не завершатся боевые действия на Украине. Об этом она заявила 1 февраля на заседании Совета.



«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы», — отметила она (цитата по ТАСС).



В частности, она озвучила вариант наложить мораторий на закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», чтобы «дать возможность быстро осваивать средства».

