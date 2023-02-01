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    Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца боевых действий на Украине

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    21 комментарий

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках, пока не завершатся боевые действия на Украине. Об этом она заявила 1 февраля на заседании Совета.

    «Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы», — отметила она (цитата по ТАСС).

    В частности, она озвучила вариант наложить мораторий на закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», чтобы «дать возможность быстро осваивать средства».

    Обратиться в правительство Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву. Предполагается, что новые правила дадут регионам право «в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов».

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    Валентина МатвиенкоГосзакупки
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    Комментарии 21

    Игoрь01 Фев 2023 в 12:33
    Логично. Время-деньги. Когда видишь деньги – не теряй времени.. Этот неуместный закон все только усложняет и отсрачивает получение денег.
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 12:14
    Правильно, пора быстренько растаскивать остатки, а то завтра неизвестно что будет... Не до формальностей... Кстати, где патриотические комментаторы?
    +0−0
    26659709701 Фев 2023 в 11:56
    Зачем эти неологизмы и заимствования?!.. По-русски надо говорить "до второго пришествия"..
    +1−0
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