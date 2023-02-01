Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца боевых действий на Украине

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках, пока не завершатся боевые действия на Украине. Об этом она заявила 1 февраля на заседании Совета.
«Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы», — отметила она (цитата по ТАСС).
В частности, она озвучила вариант наложить мораторий на закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», чтобы «дать возможность быстро осваивать средства».
Обратиться в правительство Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву. Предполагается, что новые правила дадут регионам право «в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов».