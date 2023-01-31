    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    4 м/с, зап

    737мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.59eur75.78

    В Екатеринбурге скончалась трехлетняя девочка, которая едва не задохнулась на горке

    56264
    10 комментариев

    Трехлетнюю девочку, которая получила травмы во время прогулки в детском саду Екатеринбурга, спасти не удалось. Ребенок скончался, пишет 31 января E1.RU со ссылкой на источник.

    Инцидент произошел еще 25 января. Девочка каталась с горки и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом, сообщала прокуратура региона.

    Ребенка недосчитались при общем сборе детей в группу. На место вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали.

    В Следственном комитете пока официально не прокомментировали смерть ребенка. В министерстве здравоохранения изданию отказались предоставить какую-либо информацию. В родительских чатах детского сада предлагают собрать деньги для семьи погибшей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЕкатеринбургДетский садРебенок задохнулся
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ59

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close