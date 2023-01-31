В Екатеринбурге скончалась трехлетняя девочка, которая едва не задохнулась на горке

Трехлетнюю девочку, которая получила травмы во время прогулки в детском саду Екатеринбурга, спасти не удалось. Ребенок скончался, пишет 31 января E1.RU со ссылкой на источник.



Инцидент произошел еще 25 января. Девочка каталась с горки и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом, сообщала прокуратура региона.



Ребенка недосчитались при общем сборе детей в группу. На место вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали.



В Следственном комитете пока официально не прокомментировали смерть ребенка. В министерстве здравоохранения изданию отказались предоставить какую-либо информацию. В родительских чатах детского сада предлагают собрать деньги для семьи погибшей.

