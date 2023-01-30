«Меня просят об этом все незрячие России». Почему дело о нападении на петербурженку с тростью должно стать прецедентом

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

После инцидента с незрячей петербурженкой у парка «Сосновка» возбуждено уголовное дело о побоях. Агрессию проявила обычная прохожая, мама с ребёнком. Публично свой поступок она так и не решилась объяснить, игнорируя многочисленные звонки журналистов. Пострадавшей Виктории Зыряновой стали писать незрячие из разных регионов с подобными историями. Некоторые из них даже не обратились в полицию, теперь они советуют «дойти до конца».



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Виктории Зыряновой 58 лет, и за свою жизнь она сменила несколько совершенно разных профессий. В 18 лет переехала в Петербург, чтобы учиться на реставратора. Восстанавливала картины и иконы, в том числе для частных коллекций и для РПЦ.



В 30 лет у неё начало ухудшаться зрение. Работать с мелкими деталями она больше не могла. И тогда её увлечение медициной стало трансформироваться в профессиональный интерес. Виктория окончила профильный техникум и, уже полностью потеряв зрение, начала работать мануальным терапевтом.

«Мне не нужно глазами смотреть. Я по напряжению мышцы, по положению сустава и даже состоянию кожи пойму, где есть проблемы», — говорит она.

Но это не последнее образование. После медтехникума Виктория выучилась на педагога дополнительного образования, а затем на кинолога. Полученные знания ей пригодились при создании центра, где готовят собак-поводырей. Назвали организацию «Симаргл» в честь божества в виде собаки с крыльями. В дохристианской Руси оно служило проводником между небесным и земным мирами. Теперь в центре «Симаргл» готовят проводников, которые помогают людям с различными особенностями ориентироваться в городском пространстве.



В России собак-поводырей дрессируют всего две организации. Воспитанниками почти всегда становятся лабрадоры, в редких случаях — овчарки. Ежегодно центры выпускают порядка 80 собак. Потребности это количество не закрывает. Незрячие вынуждены стоять в очереди на поводыря.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У Виктории есть свой проводник — 11-летняя Вива. Она последние годы сопровождала петербурженку на всех её многочисленных обучениях. Вива была и свидетелем конфликта на остановке у парка «Сосновка», когда прохожая ударила хозяйку телефоном по голове.

Нападавшая заявила, что её дочь якобы огрели тростью. Но белая трость весит 250 граммов. Этого слишком мало для того, чтобы случайным движением причинить кому-либо боль.

По словам Виктории, к незрячим часто агрессивно или брезгливо относятся на улице. Их избегают, боятся взять под руку, чтобы, например, перевести через дорогу. Трость или собака-поводырь становятся поводом для оскорблений. Фразу о том, что слепые должны сидеть дома, в тот вечер она услышала в третий раз за последние месяцы.



«Толерантность в обществе очень слабая. Мы все периодически сталкиваемся с какой-то агрессией. Получаем хамство в свой адрес и нецензурные оскорбления, — говорит Виктория. — Куда-то нас не пускают, откуда-то выпихивают. Начинают кричать: «Куда вы с собакой претесь». И каждый раз приходиться объяснять, что это не просто собака, а это глаза. Бывает, это невозможно, бывает, что люди все равно не до конца понимают».

Поэтому у «Симаргла» есть ещё одна задача. Его сотрудники и волонтёры встречаются с детьми и взрослыми и рассказывают о том, как живут незрячие люди, как им помочь на улице. Также Виктория проводит тренировки с водителями автобусов и троллейбусов, которые должны знать, как обращаться с маломобильными пассажирами.



«Мы этим занимаемся, чтобы общество развернуть к нам лицом. Показать, что мы не страшные, мы просто чуть другие. И живем немного по-другому. И мы не люди с ограниченными возможностями. Слепые чего только не делают, они на яхтах плавают и с парашютом прыгают. Вы попробуйте на лыжах прыгнуть вслепую, это ограниченные возможности или нет?» — говорит Виктория.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После нападения на Викторию возбуждено уголовное дело о побоях, она хотела бы, чтобы оно закончилось приговором.

«Примиряться я не буду, потому что меня сейчас просят об этом все незрячие России. Я не преувеличиваю, — говорит Виктория. — У меня оборвались все чаты, потому что таких моментов очень много по России, и люди никогда не доводят это дело до конца. Кого-то бьют, кого-то избивают. Пять лет назад на улице избили моего знакомого, я узнала об этом вчера. Они даже не подали в суд. Сейчас меня просят все — доведи это дело до конца, чтобы общество обратило на это внимание, чтобы были открытые слушания. Потому что иначе — это распущенность и безнаказанность».



«Фонтанка» пыталась связаться со второй стороной конфликта. Но женщина не ответила ни на звонки, ни на сообщения, не открыла дверь. Соседка охарактеризовала её как натуру взрывную. Из квартиры женщины, по словам соседки, часто доносятся крики и плач ребёнка. В разговоре с полицейскими она отрицала избиение, а травму, полученную Викторией, объяснила случайным падением телефона.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

