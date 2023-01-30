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    Ребенок падал, телефон летел. Версия обвиненной в нападении на слепую у парка Сосновка

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    Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после конфликта, в котором слепая петербурженка получила травму головы у парка Сосновка. Об этом 30 января сообщили в ГУ МВД. Контроль над проведением процессуальной проверки взяла на себя прокуратура Калининского района.

    «Фонтанка» накануне рассказала о произошедшем со слов пострадавшей женщины и очевидцев.

    Женщина, которую обвинили в агрессии, — жительница Калининского района. Она, как стало известно, в общении с официальными органами отрицала осознанность нанесения ударов. По предварительной информации, по её версии, она стояла с ребенком 8 лет на остановке. Мимо них проходила женщина с тростью, толкнула палкой ребенка, он стал падать. В попытке его поймать петербурженка якобы выронила телефон. И он попал в голову слепой женщины.

    Поверили ли петербурженке в полиции, станет понятно по тому, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.

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