«Я схватилась за голову, потому что была дикая боль». На незрячую петербурженку с тростью напала мама с ребёнком

Женщину с тактильной тростью обвинили в том, что она задела ребёнка в Калининском районе Петербурга. Незрячей ответили кулаками.
О конфликте у парка «Сосновка» рассказали в Северо-Западном центре по подготовке специальных собак «Симаргл». 27 января незрячая директор организации Виктория Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. На троллейбусной остановке на неё напала прохожая. Женщина заявила, что её дочь задели тростью, и ударила Викторию по голове со словами: «Слепые должны сидеть дома».
«Она кричала, что я притворяюсь»
директор Северо-западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Виктория Зырянова
«Я схватилась за голову, потому что была дикая боль. Она кричала, что я притворяюсь, — рассказала «Фонтанке» Виктория. — Женщина сказала, что её ребёнка ударили. Ударить тростью я не могла, потому что мы ею в принципе не размахиваем, мы ведём кончиком трости по дороге».
После происшествия на место вызвали полицию. Нападавшую отвезли в участок, где она дала объяснения. Женщина считает себя и свою дочь пострадавшей стороной.
Викторию забрали в больницу, где у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врач открыл пострадавшей больничный и направил её к неврологу. Петербурженка испытывает головокружения и сегодня упала в обморок.
Виктория намерена написать заявление в полицию.