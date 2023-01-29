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    «Я схватилась за голову, потому что была дикая боль». На незрячую петербурженку с тростью напала мама с ребёнком

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    Женщину с тактильной тростью обвинили в том, что она задела ребёнка в Калининском районе Петербурга. Незрячей ответили кулаками.

    О конфликте у парка «Сосновка» рассказали в Северо-Западном центре по подготовке специальных собак «Симаргл». 27 января незрячая директор организации Виктория Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. На троллейбусной остановке на неё напала прохожая. Женщина заявила, что её дочь задели тростью, и ударила Викторию по голове со словами: «Слепые должны сидеть дома».

    «Она кричала, что я притворяюсь»
    директор Северо-западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Виктория Зырянова

    «Я схватилась за голову, потому что была дикая боль. Она кричала, что я притворяюсь, — рассказала «Фонтанке» Виктория. — Женщина сказала, что её ребёнка ударили. Ударить тростью я не могла, потому что мы ею в принципе не размахиваем, мы ведём кончиком трости по дороге».

    После происшествия на место вызвали полицию. Нападавшую отвезли в участок, где она дала объяснения. Женщина считает себя и свою дочь пострадавшей стороной.

    Викторию забрали в больницу, где у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врач открыл пострадавшей больничный и направил её к неврологу. Петербурженка испытывает головокружения и сегодня упала в обморок.

    Виктория намерена написать заявление в полицию.

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