«Я схватилась за голову, потому что была дикая боль». На незрячую петербурженку с тростью напала мама с ребёнком

Женщину с тактильной тростью обвинили в том, что она задела ребёнка в Калининском районе Петербурга. Незрячей ответили кулаками.



О конфликте у парка «Сосновка» рассказали в Северо-Западном центре по подготовке специальных собак «Симаргл». 27 января незрячая директор организации Виктория Зырянова возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. На троллейбусной остановке на неё напала прохожая. Женщина заявила, что её дочь задели тростью, и ударила Викторию по голове со словами: «Слепые должны сидеть дома».