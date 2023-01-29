«Нанесла удары очень быстро и сильно». Очевидцы рассказали подробности нападения на незрячую в Петербурге

Напавшая на незрячую петербурженку женщина действовала быстро и уверенно. А после приезда скорой и полиции до последнего доказывала свою правоту.
Подробности происшествия у парка Сосновка рассказала в соцсетях 29 января Александра. Она сопровождала директора Северо-Западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову, которая передвигается по городу с помощью тактильной трости. Агрессивная прохожая атаковала Викторию со спины.
«Сначала подлетела вплотную, потом нанесла удары, очень быстро и сильно. Никто бы не успел среагировать, я сама была в шоке, это произошло на моих глазах. Дальше я просто не давала ей подойти, в силу тех мер, которые необходимы для физически агрессивных личностей, размахивающих руками и предметами в них. Фактически она пыталась спровоцировать драку со мной», — написала Александра.
По её словам, вес тактильной трости составляет всего 250 граммов. Его слишком мало для того, чтобы случайным движением причинить боль кому-то из прохожих.
«Так как я постоянно общаюсь с Викторией, сила трости мне известна. Я пока привыкала к общению и передвижению, сама путалась и попадала по ходу трости. И могу с уверенностью сказать, это не больно, от слова вообще, совсем», — добавила Александра.
Ещё одна свидетельница произошедшего, Юлия, оказалась на остановке, когда Викторию уже погрузили в скорую. По словам горожанки, пока медики осматривали пострадавшую, напавшая уверенно доказывала полицейскому свою правоту: в её версии событий она пострадавшая сторона. «Было видно, что женщина не в себе», — добавила Юлия.
27 января на троллейбусной остановке у парка Сосновка прохожая напала на незрячую Викторию Зырянову. Женщина ударила её по голове за то, что та якобы задела тактильной тростью её дочь. Агрессивный выпад сопровождался фразой: «Слепые должны сидеть дома». У Виктории диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, она планирует подать заявление в полицию. Конфликт вызвал множество возмущённых комментариев в сети.