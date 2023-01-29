«Нанесла удары очень быстро и сильно». Очевидцы рассказали подробности нападения на незрячую в Петербурге

Напавшая на незрячую петербурженку женщина действовала быстро и уверенно. А после приезда скорой и полиции до последнего доказывала свою правоту.



Подробности происшествия у парка Сосновка рассказала в соцсетях 29 января Александра. Она сопровождала директора Северо-Западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову, которая передвигается по городу с помощью тактильной трости. Агрессивная прохожая атаковала Викторию со спины.

«Сначала подлетела вплотную, потом нанесла удары, очень быстро и сильно. Никто бы не успел среагировать, я сама была в шоке, это произошло на моих глазах. Дальше я просто не давала ей подойти, в силу тех мер, которые необходимы для физически агрессивных личностей, размахивающих руками и предметами в них. Фактически она пыталась спровоцировать драку со мной», — написала Александра.