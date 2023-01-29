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    «Подлее поступка и представить нереально»: петербуржцы шокированы избиением незрячей женщины

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    Избиение незрячего директора петербургского центра по подготовке специальных собак «Симаргл» вызвало волну осуждения у петербуржцев. В комментариях в соцсетях и на сайте «Фонтанки» читатели гадают, откуда берутся такие агрессивные женщины с детьми и возмущаются заявлению нападавшей: «Слепые должны сидеть дома».

    «Подлее поступка и представить нереально», – написал читатель Александр.

    «Сидеть дома должны не незрячие, а такие больные на голову яжматери. Желательно, чтобы и дети их в общественных местах не появлялись – мало ли что», – написал другой читатель.

    Тема воспитания ребенка с таким примером поведения перед глазами особо волнует горожан.

    «Когда перед глазами такие примеры от взрослых, трудно конечно вырасти нормальным человеком», – отметила Анна.

    «Если ребенок уже воспитан на таком примере, а мама идеал для подражания, вырастет такое же чудовище, лишённое сострадания», – резюмировала Натали.

    Другие предположили, что во всём виноват телевизор.

    «Вот вам результат зомбопропаганды. Когда вам внушают, что есть неправильные люди, которые должны быть исторгнутыми из общества и которых надо уничтожать, очищаться от них – рано или поздно «неправильными» будет становится всё большее количество человек», – написал читатель с ником «Черничная маршмеллоу».

    Третьи задались вопросом: а почему не последовало резкой реакции от правоохранителей? Она бывает и при более мелких случаях.

    «Баба-нелюдь, это понятно. Но где наши правоохранители, где прокуратура? Почему эта особо опасная зверюга на свободе, а не под арестом? И почему слепую инвалида не взяли в больницу с такой травмой? Главный вопрос тут к госсистеме. И да, именно система своим попустительством и вседозволенностью воспитывает таких яжматерей, опасных для общества», – отметила читательница Земфира.

    «Фонтанка» подробно рассказывала историю нападения на незрячюю петербурженку Викторию Зырянову. На троллейбусной остановке женщина ударила её за то, что она якобы задела её дочь тростью. Пострадавшую забрали в больницу, где у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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