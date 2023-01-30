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    «Слышу, как девочка постоянно плачет». Соседка рассказала о криках из квартиры, где живет напавшая на незрячую женщина

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    Напавшая на незрячую женщину петербурженка отличается взрывным характером. Крики и разговоры на повышенных тонах регулярно доносятся из её квартиры на Тихорецком проспекте. Судя по всему, достается ребенку. Об этом «Фонтанке» сообщила её соседка 30 января.

    «Слышу, как девочка постоянно плачет. И я ей постоянно стучу, чтобы ребёнок не плакал», — отметила соседка, пожелавшая остаться анонимной.

    По её словам, женщина якобы также конфликтует с пожилой матерью. Однажды ссора вылилась на лестничную площадку. Сама петербурженка корреспонденту дверь не открыла, на звонки и сообщения не ответила.

    27 января у парка «Сосновка» на незрячую директора Северо-Западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову напала прохожая. Поводом для кулаков якобы стал удар белой тростью по дочери женщины. Викторию госпитализировали, а в отношении нападавшей возбудили уголовное дело.

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