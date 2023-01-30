«Слышу, как девочка постоянно плачет». Соседка рассказала о криках из квартиры, где живет напавшая на незрячую женщина

Напавшая на незрячую женщину петербурженка отличается взрывным характером. Крики и разговоры на повышенных тонах регулярно доносятся из её квартиры на Тихорецком проспекте. Судя по всему, достается ребенку. Об этом «Фонтанке» сообщила её соседка 30 января.

«Слышу, как девочка постоянно плачет. И я ей постоянно стучу, чтобы ребёнок не плакал», — отметила соседка, пожелавшая остаться анонимной.



По её словам, женщина якобы также конфликтует с пожилой матерью. Однажды ссора вылилась на лестничную площадку. Сама петербурженка корреспонденту дверь не открыла, на звонки и сообщения не ответила.

