«Подлетела вплотную и нанесла удары». Что известно о нападении на незрячую петербурженку у Сосновки

В Петербурге второй день обсуждают нападение на незрячую женщину, которая шла по улице с тростью. К разбирательству уже подключились полиция и прокуратура. «Фонтанка» рассказывает, что известно об этой истории к 30 января.

В пятницу, 27 января, незрячая директор Северо-Западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Виктория Зырянова проходила с помощницей и собакой-поводырем у парка «Сосновка». По словам Виктории, на троллейбусной остановке на нее напала прохожая: заявила, что та якобы задела ее ребенка тактильной тростью.

Петербурженка сообщила, что женщина ударила ее по голове со словами: «Слепые должны сидеть дома». «Я схватилась за голову, потому что была дикая боль. Она кричала, что я притворяюсь», — рассказывала Виктория «Фонтанке».

У жительницы Калининского района, которую винят в нападении, есть своя версия событий . Она рассказала полиции, что стояла на остановке с восьмилетним ребенком, его толкнула тростью прохожая, и он начал падать. Якобы пытаясь поймать ребенка, петербурженка выронила телефон, который попал в голову незрячей. Намеренное избиение горожанка отрицает.

На место вызвали скорую и полицию. Виктории диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, она испытывает головокружения, а накануне упала в обморок.

Что рассказывают очевидцы

Впрочем, рассказы очевидцев имеют мало общего с альтернативной версией. Помощница Виктории Александра утверждает, что прохожая «подлетела вплотную, потом нанесла удары, очень быстро и сильно». Также она отмечает, что тактильная трость очень легкая, и причинить боль ее касанием вряд ли возможно.



Другая свидетельница оказалась на остановке, когда Викторию уже погрузили в скорую. Она отмечает, что прохожая была «явно не в себе» и доказывала полиции, что является пострадавшей стороной.