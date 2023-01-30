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    «Подлетела вплотную и нанесла удары». Что известно о нападении на незрячую петербурженку у Сосновки

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    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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    В Петербурге второй день обсуждают нападение на незрячую женщину, которая шла по улице с тростью. К разбирательству уже подключились полиция и прокуратура. «Фонтанка» рассказывает, что известно об этой истории к 30 января.

    Что случилось


    В пятницу, 27 января, незрячая директор Северо-Западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Виктория Зырянова проходила с помощницей и собакой-поводырем у парка «Сосновка». По словам Виктории, на троллейбусной остановке на нее напала прохожая: заявила, что та якобы задела ее ребенка тактильной тростью.

    Петербурженка сообщила, что женщина ударила ее по голове со словами: «Слепые должны сидеть дома». «Я схватилась за голову, потому что была дикая боль. Она кричала, что я притворяюсь», — рассказывала Виктория «Фонтанке».

    На место вызвали скорую и полицию. Виктории диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, она испытывает головокружения, а накануне упала в обморок.

    Другая версия

    У жительницы Калининского района, которую винят в нападении, есть своя версия событий. Она рассказала полиции, что стояла на остановке с восьмилетним ребенком, его толкнула тростью прохожая, и он начал падать. Якобы пытаясь поймать ребенка, петербурженка выронила телефон, который попал в голову незрячей. Намеренное избиение горожанка отрицает.

    Что рассказывают очевидцы

    Впрочем, рассказы очевидцев имеют мало общего с альтернативной версией. Помощница Виктории Александра утверждает, что прохожая «подлетела вплотную, потом нанесла удары, очень быстро и сильно». Также она отмечает, что тактильная трость очень легкая, и причинить боль ее касанием вряд ли возможно.

    Другая свидетельница оказалась на остановке, когда Викторию уже погрузили в скорую. Она отмечает, что прохожая была «явно не в себе» и доказывала полиции, что является пострадавшей стороной.

    Что думают петербуржцы

    Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. «Подлее поступка и представить нереально», «Сидеть дома должны не незрячие, а такие больные на голову «яжматери», пишут пользователи. Кто-то считает, что с таким примером поведения ребенку трудно вырасти «нормальным человеком», а кто-то полагает, что подобные истории — это результат «зомбопропаганды», которая внушает, что существуют «неправильные люди».

    Что уже сделано

    Прокуратура Калининского района взяла на контроль проведение процессуальной проверки. Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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