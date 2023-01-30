После нападения на незрячую петербурженку у Сосновки возбуждено уголовное дело

Полицейское дознание Калининского района возбудило уголовное дело по статье «побои» после нападения на слепую женщину на остановке у парка Сосновка.



Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 января. По версии следствия, 27 января около половины первого дня на автобусной остановке у парка Сосновка со стороны Тихорецкого проспекта 41-летняя женщина нанесла удар телефоном в голову петербурженке, которая шла с тросточкой и собакой-поводырем. Этим она, якобы, причинила ей физическую боль.



Местная жительница, как писала «Фонтанка», которая стала фигуранткой дела, уверяла после доставления в отдел, что телефон у нее выпал случайно. Она якобы ловила падающего от удара тросточкой ребенка.

