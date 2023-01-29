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    Сломал восемь ребер в день рождения жены. Подробности травмы Николая Дроздова

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    Легендарный телеведущий Николай Дроздов в злополучный день поехал на работу, несмотря на просьбу семьи остаться дома. Возвращаясь, он неудачно упал и сломал 8 ребер. Подробности травмы стали известны 29 января, сообщает MSK1.RU.

    «Вот так чистят дороги в Москве. Сейчас у него уже всё хорошо, он в обычной палате», — цитирует издание Вячеслава, представителя Николая Дроздова.

    Супруга ведущего Татьяна рассказала, что падение произошло 17 января, в день ее рождения. По ее словам, она просила остаться дома, однако Николай Дроздов все же поехал на работу. Татьяна Дроздова добавила, что за ведущим сейчас ухаживает младшая дочь Елена. Она находится в палате с отцом.

    На полное восстановление Николая Дроздова может уйти пара месяцев.

    Как рассказал друг ведущего, художник Константин Мирошник, Дроздова могут выписать из больницы через неделю. Сейчас он в хорошем самочувствии и уже «грезит о дальнейших путешествиях».

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