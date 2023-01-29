СМИ: Николай Дроздов в реанимации с множественными переломами

Легендарный ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов попал в реанимацию с множественными переломами ребер, сообщил «Стархит» со ссылкой на его друга — художника Константина Мирошника.
Как рассказал Мирошник журналистам 29 января, 85-летний Дроздов неудачно упал по пути с работы в МГУ и сломал восемь ребер. В реанимации его мучают сильные боли, но он «держится молодцом, не унывает», «рассказывает анекдоты» и «грезит о дальнейших путешествиях».
По словам художника, Дроздова должны выписать из больницы через неделю. Но на полное восстановление может потребоваться месяца два.
Как писала «Фонтанка», Николай Дроздов вел «В мире животных» с 1977 года, но покинул передачу в 2019 году. Его обращение «Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Николай Дроздов» — со знакомой интонацией, и характерную манеру подачи знают и любят миллионы россиян.