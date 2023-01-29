СМИ: Николай Дроздов в реанимации с множественными переломами

Легендарный ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов попал в реанимацию с множественными переломами ребер, сообщил «Стархит» со ссылкой на его друга — художника Константина Мирошника.



Как рассказал Мирошник журналистам 29 января, 85-летний Дроздов неудачно упал по пути с работы в МГУ и сломал восемь ребер. В реанимации его мучают сильные боли, но он «держится молодцом, не унывает», «рассказывает анекдоты» и «грезит о дальнейших путешествиях».

По словам художника, Дроздова должны выписать из больницы через неделю. Но на полное восстановление может потребоваться месяца два.