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    Губернатор Петербурга заявил, что город не планирует отказываться от соли при уборке дорог и тротуаров

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии по теме уборки города заявил, что город не собирается отказываться от солевых смесей при уборке улиц зимой. Вопрос об этом задали ему жители в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 января.

    «Зима в этом году она специфическая. Постоянные перепады температуры — температурные качели. Отказаться от соляных смесей против гололеда мы не можем. Используются только те, что соответствуют нормативам. Соль это основной компонент при уборке. Она применяется во всех странах, и в южных, и в северных. Каждая партия проверяется. Мы используем соль только на дорогах и во дворах, в садах и парках — нет», – заявил Александр Беглов.

    По словам губернатора, в ближайшее время город планирует уменьшать долю песка в смесях, которые используются при уборке города.

    Напомним, этой зимой принято решение использовать и чистую соль, не в составе пескосоляной смеси. Дорожники и профильные чиновники ссылаются на соображения безопасности, и вспоминают опыт Москвы, где не используют песок, зато массово применяют реагенты. Читатели уже неоднократно присылали видео засыпки тротуаров «с лопаты», обычно это происходит перед заморозками. Несмотря на эти меры, в Смольном в конце декабря оперировали крайне неутешительными цифрами по зимним травмам.

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