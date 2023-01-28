Губернатор Петербурга заявил, что город не планирует отказываться от соли при уборке дорог и тротуаров

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии по теме уборки города заявил, что город не собирается отказываться от солевых смесей при уборке улиц зимой. Вопрос об этом задали ему жители в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 января.



«Зима в этом году она специфическая. Постоянные перепады температуры — температурные качели. Отказаться от соляных смесей против гололеда мы не можем. Используются только те, что соответствуют нормативам. Соль это основной компонент при уборке. Она применяется во всех странах, и в южных, и в северных. Каждая партия проверяется. Мы используем соль только на дорогах и во дворах, в садах и парках — нет», – заявил Александр Беглов.