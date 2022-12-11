Петербурженка удивилась количеству реагентов на улице. На асфальт их сыпали лопатами

Количество реагентов, рассыпанных на Суворовском проспекте прямо на глазах, удивило читательницу «Фонтанки». Вопрос о нормативах она попыталась задать исполнителю, а процесс зафиксировала на видео.
читатель «Фонтанки»
«А какая норма расхода у реагентов? Подскажите, пожалуйста», — обратилась она к мужчине, который в прямом смысле щедрой лопатой сыпал соль на тротуар. Он честно ответил: не знает. Затем невозмутимо продолжил работу.
«Фонтанка» запросила комментарий комитета по благоустройству, но на момент публикации материала ответ получен не был.