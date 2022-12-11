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    Петербурженка удивилась количеству реагентов на улице. На асфальт их сыпали лопатами

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    25 комментариев

    Количество реагентов, рассыпанных на Суворовском проспекте прямо на глазах, удивило читательницу «Фонтанки». Вопрос о нормативах она попыталась задать исполнителю, а процесс зафиксировала на видео.

    читатель «Фонтанки»

    «А какая норма расхода у реагентов? Подскажите, пожалуйста», — обратилась она к мужчине, который в прямом смысле щедрой лопатой сыпал соль на тротуар. Он честно ответил: не знает. Затем невозмутимо продолжил работу.

    «Фонтанка» запросила комментарий комитета по благоустройству, но на момент публикации материала ответ получен не был.

    Накануне в ГУДП «Центр» «Фонтанке» объясняли, что норма — 50 граммов чистой соли на 1 квадратный метр асфальта, в ноябре норматив был равен 30 граммам. Песок дорожники пообещали использовать, когда температура станет минусовой.

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    Комментарии 25

    doorbal_11 Дек 2022 в 22:31
    А на Советских норматив отсутствует, всё высыпано на суворовском.
    +0−0
    28022752411 Дек 2022 в 22:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.гда дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    pro100fun11 Дек 2022 в 22:21
    Ёлка за 7 лямов, реагент лопатой! Что будет следующее? Беглову все это не интересно!
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