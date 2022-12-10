В Петербурге засыпают солью тротуары. Дорожники ждут заморозков

Читатели «Фонтанки» поделились видео засыпанных солью тротуаров. Выясняется, что это не просчет дорожников, а стратегия.
Видео с Малого проспекта Васильевского острова прислали 10 декабря. На нем заметно, что асфальт густо посыпан солью.
В ГУДП «Центр» «Фонтанке» подтвердили, что решили просыпать асфальт по норме 50 граммов на квадратный метр. Это относится не только к Василеостровскому, но и к Центральному, Адмиралтейскому и Петроградскому. Логика дорожных служб заключается в том, что ночью обещают серьезный минус, и чтобы не образовывалась наледь, дороги превентивно обрабатывают. Она должна растопить то, что уже нападало, после чего улицы прометут.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что в этом году чиновники от благоустройства делают ставку именно на реагенты, объясняя это требованиями безопасности. У горожан это вызывает противоречивую реакцию, они обращают внимание на грязь не только на дорогах, но и на фасадах домов.