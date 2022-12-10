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    В Петербурге засыпают солью тротуары. Дорожники ждут заморозков

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    16 комментариев

    Читатели «Фонтанки» поделились видео засыпанных солью тротуаров. Выясняется, что это не просчет дорожников, а стратегия.

    Видео с Малого проспекта Васильевского острова прислали 10 декабря. На нем заметно, что асфальт густо посыпан солью.

    Фото: Сергей Николаев «Фонтанка.ру»
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    В ГУДП «Центр» «Фонтанке» подтвердили, что решили просыпать асфальт по норме 50 граммов на квадратный метр. Это относится не только к Василеостровскому, но и к Центральному, Адмиралтейскому и Петроградскому. Логика дорожных служб заключается в том, что ночью обещают серьезный минус, и чтобы не образовывалась наледь, дороги превентивно обрабатывают. Она должна растопить то, что уже нападало, после чего улицы прометут.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что в этом году чиновники от благоустройства делают ставку именно на реагенты, объясняя это требованиями безопасности. У горожан это вызывает противоречивую реакцию, они обращают внимание на грязь не только на дорогах, но и на фасадах домов.

    Фото: Сергей Николаев «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Local10 Дек 2022 в 14:37
    В борьбе с коварной стихией
    Мы позиций своих не сдадим!
    Зима насыплет снега сколько сможет,
    А мы насыплем соли, сколько захотим.
    +0−0
    26592905510 Дек 2022 в 14:06
    Так вот ты какая, новая технология уборки города от Беглова!? )))) Наблюдаю как бедные собаки, идут покачиваясь и поджимают лапы. Видимо, этой не чистой, а химической солью им разъедает подушки лап. Так же и бедная наша обувь, которая будет в разы быстрее разваливаться. А когда подсохнет и ветер будет подхватывать, эту пыль с асфальта, мы будем, эту химию пропускать, через свои лёгкие. Они хоть и посыпают, этой гадостью город, он всё равно весь в снегу. Живу на Петроградской, район практически не убирается, если только в некоторых местах для показухи. Беглов как обычно облажался, одно пустословие с его стороны. Вот уж нам не повезло то с губернатором, не зря я за него не голосовал, знал, что он не нужен городу.
    +6−0
    Legend10 Дек 2022 в 13:14
    Дома спокойно расчищаю снег лопатой. Все красиво, ходить удобно, обувь живая. Эти все велосипед изобретают вместо действия
    +8−1
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