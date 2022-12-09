В центре Петербурга стены домов заляпаны грязью. Дорожники объяснили, в чём дело

Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями заляпанных грязью стен зданий в историческом центре Петербурга. Дорожники говорят: так бывает, когда соль на дорогах уже «сработала», но осадки ещё не смели, а машины едут на скорости.

В ГУДП «Центр» объяснили: стены загрязняют осадки, которые летят от едущего на большой скорости автомобиля. Грязеобразное состояние осадков на дорогах получается, когда соль уже начала «работать», но техника ещё не вымела проезжую часть в этом месте.

Сама техника не могла так разбрызгать грязь, так как щётка всегда отвёрнута от стены здания, поясняют дорожники.

Другой собеседник из коммунального блока Смольного рассказал, что при работе вдоль узкого тротуара дорожники сбавляют обороты, но это не всегда помогает там, где расстояние от лотковой зоны до фасада очень небольшое.