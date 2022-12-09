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    В центре Петербурга стены домов заляпаны грязью. Дорожники объяснили, в чём дело

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    25 комментариев

    Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями заляпанных грязью стен зданий в историческом центре Петербурга. Дорожники говорят: так бывает, когда соль на дорогах уже «сработала», но осадки ещё не смели, а машины едут на скорости.

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    В ГУДП «Центр» объяснили: стены загрязняют осадки, которые летят от едущего на большой скорости автомобиля. Грязеобразное состояние осадков на дорогах получается, когда соль уже начала «работать», но техника ещё не вымела проезжую часть в этом месте.

    Сама техника не могла так разбрызгать грязь, так как щётка всегда отвёрнута от стены здания, поясняют дорожники.

    Другой собеседник из коммунального блока Смольного рассказал, что при работе вдоль узкого тротуара дорожники сбавляют обороты, но это не всегда помогает там, где расстояние от лотковой зоны до фасада очень небольшое.

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    Комментарии 25

    АдъМирал09 Дек 2022 в 16:57
    А великолепное фото, кстати. Годится на обложку новогоднего издания Комитета по туризму СПб!
    +0−0
    tochilshik09 Дек 2022 в 16:19
    фасады в грязи.а людям как если по краешку летит дегенерат в машине?
    +3−2
    AP-SPb09 Дек 2022 в 16:16
    Они бы определились бы, "техника не могла" или "не всегда помогает" 😂
    +3−0
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