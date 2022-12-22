Все еще хуже. Стало известно, сколько травм насчитали в Смольном по итогам гололедной среды

320 травм в различных районах Петербурга насчитал Смольный по итогам 21 декабря. Выборочный опрос больниц «Фонтанкой» накануне показывал цифры вдвое меньше.
По данным «Фонтанки», именно такой статистикой спустя сутки оперируют коммунальные службы Петербурга. По их раскладке, больше всего происшествий случилось в Калининском районе (40), Центральном (36), Приморском (29), Красногвардейском (27), Выборгском (26). По 25 травм записано на Московский и Невский районы, ни одной — на Кронштадтский и Курортный. Итоги 20 декабря, когда гололед уже начинал образовываться, не такие катастрофичные, но все равно показательные: почти 100 происшествий, в лидерах были Центральный, Невский и Адмиралтейский районы. Для сравнения: 13 декабря было зафиксировано 59 травм, а итоговая статистика лихой зимы 2018–2019 годов превысила четыре тысячи.
Напомним, когда «Фонтанка» опрашивала медицинские учреждения вечером 21 декабря, они сообщили о более чем 150 травмах, одна из них превратилась в очередное уголовное дело. Причиной гололеда стал так называемый ледяной дождь, комитет по благоустройству отчитывался, что обильно использует реагенты, но признавал: «Вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лед при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно».