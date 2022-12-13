Падают в снегах. «Фонтанка» знает, сколько зимних травм уже насчитали в Смольном

За минувшие сутки 59 травм в Петербурге отнесены к разряду «зимних». С начала зимы — в несколько раз больше.
Информацию о том, что именно такой статистикой оперируют коммунальные службы города, «Фонтанке» подтвердили несколько источников. По их данным, цифры аккумулируют ежедневно с разбивкой по районам.
Накануне, если верить этой статистике, неприятно было в Адмиралтейском и Невском районах (по 10 случаев), а в пригородных районах, Кронштадтском и Красносельском, — ни одной «галочки».
По данным «Фонтанки», с начала зимы в эту категорию отнесли 327 случаев. 12 декабря стало рекордным — до этого самыми травматичными были 10 декабря (45 случаев), 8-е (38) и 6-е (37). В целом начиная с 4 декабря статистика не падала ниже 17 случаев за сутки.
В профильных комитетах Смольного не стали подтверждать существование такой разбивки, отправив за информацией по травмам в службу скорой помощи.
Напомним, в этом году дорожники обильно используют чистые реагенты, а на возмущение противников соли подчеркивают, что безопасность и отсутствие скользкости для них — приоритет. Однако после обильного снегопада, который прошел накануне, соль уже не помогает, необходимо использовать абразивные материалы либо оперативно очищать улицы.
Для сравнения: зима 2018/2019 годов, которая напоминала в городе стихийное бедствие, оставила после себя более 4 тысяч травм. Тогда, впрочем, речь шла еще и о падении сосулек и снега с крыш на людей, чего в этом году пока не зафиксировано. В сложном январе 2022 года только за 2 дня скорая выезжала более 400 раз на уличные вызовы.
«Фонтанка» писала, что не всегда можно достоверно установить, что именно послужило причиной травмы, именно поэтому чиновники планировали разработать специальную форму для всех обращающихся за медицинской помощью. Если вы уверены в том, что именно коммунальщики должны вам деньги за нанесенный урон, — читайте инструкцию «Фонтанки» для гололедных судебных разбирательств.