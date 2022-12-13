Падают в снегах. «Фонтанка» знает, сколько зимних травм уже насчитали в Смольном

За минувшие сутки 59 травм в Петербурге отнесены к разряду «зимних». С начала зимы — в несколько раз больше.



Информацию о том, что именно такой статистикой оперируют коммунальные службы города, «Фонтанке» подтвердили несколько источников. По их данным, цифры аккумулируют ежедневно с разбивкой по районам.

Накануне, если верить этой статистике, неприятно было в Адмиралтейском и Невском районах (по 10 случаев), а в пригородных районах, Кронштадтском и Красносельском, — ни одной «галочки».

По данным «Фонтанки», с начала зимы в эту категорию отнесли 327 случаев. 12 декабря стало рекордным — до этого самыми травматичными были 10 декабря (45 случаев), 8-е (38) и 6-е (37). В целом начиная с 4 декабря статистика не падала ниже 17 случаев за сутки.