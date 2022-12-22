Ледяной дождь заставил петербургских дорожников сыпать в 2–3 раза больше соли

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал, как дорожные предприятия пытались бороться с гололёдом, превратившим в каток едва ли не все городские улицы 21 декабря из-за ледяного дождя. На обработку дорог уходит в 2, а то и в 3 раза больше противогололёдных материалов, чем обычно.
За минувшие сутки на обработку улиц Петербурга израсходовали более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси и 850 тонн чистой технической соли, сообщает 22 декабря пресс-служба ведомства. Соль и песок — единственное спасение от скользкости в условиях, когда все поверхности покрылись ледяной коркой, отмечают в комитете. Специалисты также проверяют и прочищают входы в ливневую канализацию, чтобы на дорогах не скапливалась талая вода.
Ледяной дождь сделал дорожную ситуацию накануне одной из самых сложных, добавили в ведомстве. В дежурную службу комитета поступило 107 обращений по скользким тротуарам. «Фонтанка» показывала, как горожане пытались пробираться по улицам Петербурга, превратившимся в сплошной каток.
В четверг, 22 декабря, из-за плюсовой температуры активно тает собранный в валы снег. Его продолжают вывозить: за сутки на утилизацию отправили более 43 тысяч кубометров снежных масс. Петербуржцев призывают быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и безопасную скорость. По вопросам уборки можно обращаться в дежурную службу комитета по круглосуточному телефону: 314-60-13. На дорожных предприятиях также работают горячие линии, номера которых опубликованы на сайте комитета.