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    В Петербурге новое гололёдное дело. СК ищет виновных в падении «хозяина сцены» БДТ

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    Одним из пострадавших на скользких улицах в центре Петербурга оказался 83-летний Адиль Велимеев. Пока врачи Мариинской больницы стараются поставить на ноги легенду БДТ, следствие ищет виновного в его травмах.

    Как сообщили в Следственном комитете Петербурга 21 декабря, мужчина поскользнулся на обледеневшей дороге в переулке Джамбула у дома №16 накануне днём. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

    Случившееся квалифицировали как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК). Ответственных ищут.

    «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», – говорится в релизе ведомства.

    Адиль Велимеев работает в БДТ около шестидесяти лет. Заведует машинно-декорационным цехом, в театре его называют хозяином сцены и «сыном БДТ».

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