В Петербурге новое гололёдное дело. СК ищет виновных в падении «хозяина сцены» БДТ

Одним из пострадавших на скользких улицах в центре Петербурга оказался 83-летний Адиль Велимеев. Пока врачи Мариинской больницы стараются поставить на ноги легенду БДТ, следствие ищет виновного в его травмах.



Как сообщили в Следственном комитете Петербурга 21 декабря, мужчина поскользнулся на обледеневшей дороге в переулке Джамбула у дома №16 накануне днём. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.



Случившееся квалифицировали как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК). Ответственных ищут.

