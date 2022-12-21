В Петербурге новое гололёдное дело. СК ищет виновных в падении «хозяина сцены» БДТ

Одним из пострадавших на скользких улицах в центре Петербурга оказался 83-летний Адиль Велимеев. Пока врачи Мариинской больницы стараются поставить на ноги легенду БДТ, следствие ищет виновного в его травмах.
Как сообщили в Следственном комитете Петербурга 21 декабря, мужчина поскользнулся на обледеневшей дороге в переулке Джамбула у дома №16 накануне днём. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Случившееся квалифицировали как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК). Ответственных ищут.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», – говорится в релизе ведомства.
Адиль Велимеев работает в БДТ около шестидесяти лет. Заведует машинно-декорационным цехом, в театре его называют хозяином сцены и «сыном БДТ».