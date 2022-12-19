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    Первое «гололедное». Падение пенсионера на скользком переходе в Петербурге стало уголовным делом

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    Пенсионер попал в больницу с многочисленными переломами после падения на гололеде в Петроградском районе.

    Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 19 декабря, 88-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу у дома 15 по Чкаловскому проспекту и упал.

    Пресс-служба прокуратуры Петербурга

    В результате у него диагностировали травмы и переломы, а надзорное ведомство начало проверять, кто отвечает за содержание и уборку дорог в этом месте.

    «Установлено, что СПб ГУДП «Центр», обслуживающим перекресток Ораниенбаумской ул. и Чкаловского пр., не принято надлежащих мер по очистке указанного участка дороги от снега и наледи», — сообщает прокуратура.

    По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 1 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), УК РФ.

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