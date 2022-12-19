Первое «гололедное». Падение пенсионера на скользком переходе в Петербурге стало уголовным делом

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 19 декабря, 88-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу у дома 15 по Чкаловскому проспекту и упал.

Пенсионер попал в больницу с многочисленными переломами после падения на гололеде в Петроградском районе.

В результате у него диагностировали травмы и переломы, а надзорное ведомство начало проверять, кто отвечает за содержание и уборку дорог в этом месте.

«Установлено, что СПб ГУДП «Центр», обслуживающим перекресток Ораниенбаумской ул. и Чкаловского пр., не принято надлежащих мер по очистке указанного участка дороги от снега и наледи», — сообщает прокуратура.