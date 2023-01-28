    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, зап

    770мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.34eur75.41

    «Спина обварена, 8 пальцев ампутированы». В Москве арестовали обвиняемого в истязании мальчика

    1998
    2 комментария

    Обвиняемый в истязании пасынка в Москве ближайшие два месяца будет обживаться в следственном изоляторе. О семье с калечащим подходом к воспитанию соцслужбы узнали после того, как ребёнок лишился пальцев.

    Об аресте фигуранта вечером 27 января сообщил столичный Следственный комитет. Как рассказала детский омбудсмен города Ольга Ярославцева, пострадавшему мальчику семь лет. Ему пришлось до основания ампутировать восемь пальцев, оставив только большие.

    Врачам удалось спасти сухожилия, уже есть договорённость о протезировании.

    «Средства мы найдём», — заверяет уполномоченная по правам ребёнка.

    Этим травмы, с которыми в январе попал в больницу ребёнок, не ограничиваются.

    «По всему телу синяки и шрамы, спина обварена кипятком! Истязали с самого раннего детства, ещё на исторической родине», — пишет Ярославцева в своём телеграм-канале. — «Мальчик по-русски не говорит, общается через прекрасную няню-волонтёра <...> Просто замечательный».

    При этом семья в поле зрения органов опеки и других соцслужб до этого не попадала. Сейчас следовали общаются с матерью, бездействию дадут правовую оценку.

    Покалеченного ребёнка, как и его полуторагодовалую сестру, у неё забрали.

    О задержании жителя Москвы по делу об истязании в СК сообщили накануне. Поводом стала госпитализация ребёнка с многочисленными травмами.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваСКИздевательства над детьмиПроисшествиеСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close