«Спина обварена, 8 пальцев ампутированы». В Москве арестовали обвиняемого в истязании мальчика

Обвиняемый в истязании пасынка в Москве ближайшие два месяца будет обживаться в следственном изоляторе. О семье с калечащим подходом к воспитанию соцслужбы узнали после того, как ребёнок лишился пальцев.

Об аресте фигуранта вечером 27 января сообщил столичный Следственный комитет. Как рассказала детский омбудсмен города Ольга Ярославцева, пострадавшему мальчику семь лет. Ему пришлось до основания ампутировать восемь пальцев, оставив только большие.

Врачам удалось спасти сухожилия, уже есть договорённость о протезировании.