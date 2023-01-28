«Спина обварена, 8 пальцев ампутированы». В Москве арестовали обвиняемого в истязании мальчика

Обвиняемый в истязании пасынка в Москве ближайшие два месяца будет обживаться в следственном изоляторе. О семье с калечащим подходом к воспитанию соцслужбы узнали после того, как ребёнок лишился пальцев.
Об аресте фигуранта вечером 27 января сообщил столичный Следственный комитет. Как рассказала детский омбудсмен города Ольга Ярославцева, пострадавшему мальчику семь лет. Ему пришлось до основания ампутировать восемь пальцев, оставив только большие.
Врачам удалось спасти сухожилия, уже есть договорённость о протезировании.
«Средства мы найдём», — заверяет уполномоченная по правам ребёнка.
Этим травмы, с которыми в январе попал в больницу ребёнок, не ограничиваются.
«По всему телу синяки и шрамы, спина обварена кипятком! Истязали с самого раннего детства, ещё на исторической родине», — пишет Ярославцева в своём телеграм-канале. — «Мальчик по-русски не говорит, общается через прекрасную няню-волонтёра <...> Просто замечательный».
При этом семья в поле зрения органов опеки и других соцслужб до этого не попадала. Сейчас следовали общаются с матерью, бездействию дадут правовую оценку.
Покалеченного ребёнка, как и его полуторагодовалую сестру, у неё забрали.
О задержании жителя Москвы по делу об истязании в СК сообщили накануне. Поводом стала госпитализация ребёнка с многочисленными травмами.