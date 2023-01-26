Жителя Москвы задержали после издевательств над ребёнком. Мальчику ампутировали пальцы

Следственный комитет расследует уголовное дело об истязании малолетнего на юго-западе Москвы. Нездоровая обстановка в семье ребёнка вскрылась после того, как он остался без пальцев.



Как сообщили в столичном ведомстве 26 января, искалеченный мальчик поступил в одну из больниц города в этом месяце. Несмотря на усилия медиков, многочисленные травмы повлекли ампутацию пальцев на обеих руках.



Под подозрение попал отчим. По предварительным данным, мужчина на протяжении длительного времени причинял ребёнку физические и моральные страдания. Возраст мальчика не уточняется. Судя по формулировке «малолетний», 14 лет ему нет.

