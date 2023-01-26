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    Жителя Москвы задержали после издевательств над ребёнком. Мальчику ампутировали пальцы

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    Следственный комитет расследует уголовное дело об истязании малолетнего на юго-западе Москвы. Нездоровая обстановка в семье ребёнка вскрылась после того, как он остался без пальцев.

    Как сообщили в столичном ведомстве 26 января, искалеченный мальчик поступил в одну из больниц города в этом месяце. Несмотря на усилия медиков, многочисленные травмы повлекли ампутацию пальцев на обеих руках.

    Под подозрение попал отчим. По предварительным данным, мужчина на протяжении длительного времени причинял ребёнку физические и моральные страдания. Возраст мальчика не уточняется. Судя по формулировке «малолетний», 14 лет ему нет.

    Обвинение по делу пока не предъявлено. В разговоре со следователем фигурант назвал ребёнка сыном, чуть позже добавил, что приёмных детей у него двое.

    Следователи запросили характеристики семьи из органов опеки и попечительства и в ближайшее время планируют познакомиться с матерью мальчика.

    «В подразделение столичного Следственного комитета будет доставлена мать ребёнка, действиям которой будет также дана правовая оценка в рамках уголовного дела», – говорится в сообщении ведомства.

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