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    Теракт в Иерусалиме: пятеро погибших, трое раненых

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    Пять человек погибли и как минимум трое ранены в результате стрельбы в Иерусалиме. Об этом вечером 27 января сообщает Times of Israel.

    Фото: скриншот / соцсети
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    По данным местной полиции, на которую ссылается издание, ЧП произошло в районе Неве-Яаков. Террорист подъехал на машине к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима и открыл огонь по людям. Ответным огнём силовиков он был ликвидирован.

    Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что её медики констатировали смерть пяти человек на месте происшествия. Ещё трое пострадавших — женщина 70 лет в критическом состоянии, 20-летний мужчина в тяжёлом состоянии и 14-летний мальчик в состоянии средней тяжести — были доставлены в больницу.

    На месте происшествия сейчас работают десятки правоохранителей, уточнили в местной полиции.

    Фото: скриншот / соцсети

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    ПроисшествиеСтрельбаТерактИерусалим
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