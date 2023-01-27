Теракт в Иерусалиме: пятеро погибших, трое раненых

Пять человек погибли и как минимум трое ранены в результате стрельбы в Иерусалиме. Об этом вечером 27 января сообщает Times of Israel.
По данным местной полиции, на которую ссылается издание, ЧП произошло в районе Неве-Яаков. Террорист подъехал на машине к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима и открыл огонь по людям. Ответным огнём силовиков он был ликвидирован.
Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что её медики констатировали смерть пяти человек на месте происшествия. Ещё трое пострадавших — женщина 70 лет в критическом состоянии, 20-летний мужчина в тяжёлом состоянии и 14-летний мальчик в состоянии средней тяжести — были доставлены в больницу.
На месте происшествия сейчас работают десятки правоохранителей, уточнили в местной полиции.