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    «Дружелюбная» агава зацвела в Ботаническом саду впервые за свои полвека и теперь погибнет

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    Агава оттянутая (да, это название), которую в петербургском Ботаническом саду ласково называют «дружелюбной» за отсутствие колючек, расцвела на Тропическом маршруте. Мексиканская гостья полутораметровой высоты украсила оранжерею трехметровым лимонно-желтым соцветием без запаха.

    Для агавы цветение — главное «событие» в жизни: оно случается лишь однажды, после чего растение начинает постепенно вянуть. Конкретно этот экземпляр из Ботанического сада шел к своему расцвету долгих 50 лет. Мудрость жизни — в том, что прежде, чем зацвести, растение размножается вегетативно: вот и у петербургской агавы сейчас уже подрастают несколько «деток», которые ее заменят.

    «Монокарпики — растения, цветущие один раз в жизни, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Ботанического сада. — Чаще всего это одно- или двухлетние растения, но встречаются исключения — это агавы, бамбуки, которые могут цвести один раз за 20–60 лет. Цветение агав можно у нас в саду увидеть довольно часто — каждый год цветет одна-две, как раз зимой или ранней весной. Но не всегда бывают такие крупные экземпляры».

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    Сейчас агава оттянутая — на середине цветения. В природе в этот момент происходит опыление, после чего достаточно длительное время вызревают семена. В Ботаническом саду предполагают, что оставят экземпляр на маршруте еще на несколько месяцев — пока тот не потеряет свой экспозиционный вид: из-за того, что растение будет отдавать все силы семенам, его листья будут желтеть и увядать. После этого ствол старого растения уберут, а «потомство» или оставят на месте — или пересадят.

    «Она всю жизнь готовилась к цветению, накапливала силы, питательные вещества, и поскольку единственная ее точка роста на верхушке превратилась в цветонос, это значит, что у этого экземпляра больше не могут появляться новые листья, — комментируют ход жизни агавы в пресс-службе Ботанического сада. — Поэтому естественным образом, тем более что на созревание семян тратятся все силы, она не может продолжать в этом формате существовать. Но ее детки останутся у нас в коллекции».

    Единственное цветение мексиканской красавицы, прожившей бок о бок с ленинградцами-петербуржцами с 1970-х, застанут те посетители, что придут в сад на ближайших выходных — например, на Патриотическую прогулку по случаю 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

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