Страна запретов. Что было можно и чего нельзя советскому офицеру

Офицерство в российской армии всегда было особой «кастой», отличающейся как от солдат, так и от гражданских людей. Отстраненность от общества объяснялась, в частности, и условиями службы. Где офицеры советского времени не могли появляться без формы, на ком им запрещалось жениться и что записывали в личных делах разведенных — в подборке фактов от гендиректора АЖУРа и писателя Андрея Константинова.
Итак, что было запрещено советскому офицеру:
- офицеру запрещено брать в долг (давать в долг). Кому угодно. Если совсем прижало — в обращайтесь в кассу взаимопомощи.
- Заниматься литературной деятельностью под своим именем нельзя. В принципе, в редких случаях можно под псевдонимом — но начальство должно быть в курсе того, что ты пишешь и в курсе твоего псевдонима.
- Если офицер в разводе — то причина развода политотделу должна быть «известна». О чем имеется особая отметка в личном деле.
- Запрещено курить на ходу. За курение на ходу офицера могли задержать и доставить в комендатуру (по крайней мере, младшего офицера точно). Курение в армии всегда в строго отведенных местах.
- В советское время офицеры ходили в рестораны в форме. Так как офицера не имела права задерживать милиция, надо было вызывать из комендатуры.
- В нашем народе считалось, что офицеру «западло» стоять в очереди — офицера в форме, как правило, пропускали вне очереди. Чем злоупотребляли — особенно в очередях за спиртным.
- Запрещалось носить и пользоваться зонтиком. Для этих целей есть плащ-накидка, которая входила в комплект обмундирования (в скатанном состоянии носилась).
- Запрещалось ходить с авоськами, сумками, с пакетами. С чем-бы то ни было, кроме полевой сумки офицера (либо портфель черного или коричневого цвета или «дипломат»). Очень часто видели офицера, который идет справа от женщины (женщина могла придерживать его за локоть только слева, т.к. правой ему возможно придется отдавать честь) и тащит пакеты, сумки, а офицер налегке — ибо грубое нарушение.
- Запрещалось быть без денег. Минимум, всегда не меньше 10 рублей. Во время смотров-проверок, в удостоверении личности офицера должна лежат купюра. Перед зарплатой был червонец нередко один на всех. Для проверки.
- Запрещалось носить обручальные кольца, любые кольца и персти вообще. Не связано с культом — связано с вопросами травмоопасности.
- Запрещалось ношение нательных крестов, а также медальонов с личными номерами на цепочке (этот жетон прикручивался ко внутреннему карману кителя).
- Запрещалось делать татуировки, а если они были — надо свести (попадало подкатегорию особой приметы. Ибо «наличие особых примет — сужает круг твоих возможностей»).
- Запрещалось носит длинные волосы — только уставная стрижка.
- Запрещалось носить бороду и, как правило, усы (если только ты не умудрился успеть сфотографироваться на удостоверение личности с усами)
- Запрещено жениться на иностранках.
- Официально запрещено отлучаться из гарнизона (не путать с воинской частью! То бишь, условно говоря, из города дислокации) без уведомления начальства (без получения специального разрешения)
- Запрещено предъявлять гражданские документы (гражданский паспорт и прочая, не могло быть на руках, за исключением служебного синего паспорта для загранкомандировок).
- Запрещено носить трусы — только кальсоны двух установленных образцов: летние и зимние (скупали рыбаки за приличные деньги — дико жаркие)
- При военной форме одежды сапоги и брюки-галифе-бриджи запрещено носить носки — только портянки
- Запрещено ходить без головного убора (даже если жарко), обязательно в галстуке и при застегнутой верхней пуговице рубашки.