В Удмуртии подозреваемых в убийстве женщины и сына нашли по кровавым следам

В Завьяловском районе Удмуртии в сгоревшей бане обнаружили тела 36-летней женщины и ее 12-летнего сына. Выяснилось, что туда их принесли уже мёртвыми. Подозреваемых в убийстве нашли по кровавым следам на снегу.



Как сообщает 26 января республиканский Следственный комитет, неподалеку от сгоревшей бани нашли бурые следы, которые вели от квартиры женщины к квартире ее соседей. В результате задержаны 21-летний и 22-летний молодые люди, проживающие в указанном жилище.



Предварительно установлено, что у них с соседкой отношения не сложились и были частые конфликты. В ночь на 24 января, выпив для храбрости, молодые люди пришли к соседке в дом с ножом и топором. Следствие полагает, что они убили женщину и сына в квартире, а после перенесли тела в баню и подожгли постройку.

