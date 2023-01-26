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    В Удмуртии подозреваемых в убийстве женщины и сына нашли по кровавым следам

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    В Завьяловском районе Удмуртии в сгоревшей бане обнаружили тела 36-летней женщины и ее 12-летнего сына. Выяснилось, что туда их принесли уже мёртвыми. Подозреваемых в убийстве нашли по кровавым следам на снегу.

    Как сообщает 26 января республиканский Следственный комитет, неподалеку от сгоревшей бани нашли бурые следы, которые вели от квартиры женщины к квартире ее соседей. В результате задержаны 21-летний и 22-летний молодые люди, проживающие в указанном жилище.

    Предварительно установлено, что у них с соседкой отношения не сложились и были частые конфликты. В ночь на 24 января, выпив для храбрости, молодые люди пришли к соседке в дом с ножом и топором. Следствие полагает, что они убили женщину и сына в квартире, а после перенесли тела в баню и подожгли постройку.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

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