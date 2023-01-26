Фигуристку Нугуманову, обвинившую тренера в угрозах, не допустили до чемпионата Петербурга

Скандальную фигуристку Елизавету Нугуманову не допустили до чемпионата Санкт-Петербурга, хотя изначально она была в списках участников. Как сообщили «Фонтанке» в городской федерации фигурного катания, это связано с тем, что фигуристка не прошла диспансеризацию, которую должны проходить все спортсмены раз в полгода для выявления возможных проблем со здоровьем.



В то же время тренер фигуристки сам попросил ее исключить из заявки в связи с простудой.

В конце мая «Фонтанка» рассказывала, что, по версии Нугумановой, Рукавицын угрожал ей и якобы говорил, что «уберет из спорта». «Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи. Валентин Молотов (другой тренер СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию. — Прим. ред.) однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет», — жаловалась спортсменка.