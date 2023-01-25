Фарго по-русски. Почему в деревне Мухоловка на участке «биосенсора» Тонкова годами происходило странное, но никто ничего не замечал

Усадьба основателя Института биосенсорной психологии и «экстрасенса» Владимира Тонкова в деревне Мухоловка в Ленинградской области окружена высоким глухим забором и завесой молчания. Местные жители рассказали «Фонтанке», что летом из-за забора слышали детские голоса, но ничего дурного даже не подозревали.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Участок, принадлежавший 62-летнему Владимиру Тонкову, выходит прямо на дорогу, по которой местные жители ходят за продуктами в Лаголово. Забор выходит прямо на обширное пустынное поле. Справа вдали шумит Нарвское шоссе, слева — пятнистая частная застройка. Над некоторыми домами реют российские флаги. Точно такой же триколор развевается и над самым высоким зданием на участке Тонкова. Возможно, именно с его крыши хозяин и упал накануне, 24 января, стремясь избежать разговора с оперативниками по уголовному делу о растлении 11-летней девочки.

Автомобиль «Инфинити», принадлежавший Тонкову, так и стоит у ворот на участке. Там же стоят мешки с цементом — рядом с хозяйским домом строится еще один корпус. Суровый сторож прогоняет журналистов от зеленого забора и говорит, что не видел и не слышал ничего, что происходило внутри. «Вот владельцу вопросы и задавайте», — сердито говорит он. Похоже, мужчина не в курсе, что владельца уже нет в живых. Обширная территория усадьбы засыпана свежим нетоптаным снегом. Кроме сторожа на улице показываются только рабочие, но и они затрудняются рассказать, что именно здесь было, и было ли вообще.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зимой окрестности усадьбы выглядят пустынно и безжизненно, только в проводах завывает ветер и шуршит осыпающийся с соседских крыш снег.

В деревне, по данным администрации Лаголовского сельского поселения, проживает всего 149 человек. В Михайловке, от которой Мухоловку отделяет один поворот дороги, — еще 138. В прошлом году по осени Мухоловка и вовсе «потерялась» — машины доставки не могли ее найти, потому что жители Михайловки попросили поставить на дороге указатель с названием их деревни, и его поставили, но не рядом, а вместо указателя на Мухоловку.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вся цивилизация, в том числе поликлиника, садик и школа, — в Лаголово, в трех километрах за Нарвским шоссе. Если у ребенка из Мухоловки поднимается температура, то родителям ничего не остается, кроме как сбить ее и идти — или ехать, если есть автомобиль, — в Лаголово. Автолавка сюда не добирается — стариков здесь осталось немного, и им приходится ходить пешком за шоссе в сетевой продуктовый и обратно.

А еще в Мухоловке часто отключают электричество. В начале декабря из-за аварии вырубился свет, а на следующий день два грузовика с дизель-генераторами для Мухоловки и прилегающего к ней коттеджного поселка Красносельская Усадьба застряли на дороге — снега было, как рассказывают местные жители в социальных сетях, «по колено». Биться за электричество или, например, остановку для школьного автобуса централизованно не получается. В Мухоловке даже старосты нет. В сентябре должны были выбирать на сходе в ДК Лаголово, но все кончилось тем, что оба претендента сняли свои кандидатуры.

Участок, окруженный сплошным зеленым забором, конечно, вызывал у местных жителей любопытство, но не до такой степени, чтобы «штурмовать» его, как говорят в правоохранительных органах. Десяток местных жителей, которых «Фонтанка» опросила на месте и в социальных сетях, сходятся в одном: ни Тонкова, ни его жен или детей в деревне никто никогда не видел и лично не знал, на участке всегда было тихо.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Строились потихоньку, — рассказал корреспонденту мужчина, чей дом прямо-таки упирается окнами в боковой забор усадьбы Тонкова. — Кажется, здесь какая-то база отдыха была. Ничего подозрительного никогда не происходило».

Людмила, которая живет в Мухоловке 50 лет, узнала о нехорошей усадьбе из новостей и рассказала, что они с мужем были потрясены тем, что такое случилось в их деревне. Пенсионеры были уверены, что на участке расположился какой-то реабилитационный центр. «Я предполагала всегда, что эти занятия по реабилитации связаны с психологией. Потому что, если бы что-то было с физкультурой связано, кричали бы, играли бы в игры, — говорит Людмила. — А здесь всегда было тихо, даже когда летом на улице занимались. И дети бывали здесь».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Детей через забор слышала и еще одна жительница Мухоловки, Наталья. «Конечно, высокий забор вызывает любопытство, но я никогда не пыталась подглядывать или еще что-то, — рассказала она. — Летом моя машина сломалась, и я ходила в Лаголово пешком в магазин. И слышала, что там, за забором, дети бегают, смеются. А потом как-то ехала на такси, с таксистом разговорились. И он рассказал, что на этот участок «въезд только по пропускам» и что там якобы «элитные проститутки». Я еще удивилась: как там могут быть проститутки, там же ребятишки бегают, играют. А таксист говорит: «Так они прикрываются ими. И там то ли сдают дома, то ли приезжают целыми семьями — к проституткам».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Марина живет на Полевой улице, прямо за имением Тонкова. Детей, по ее словам, на этой улице живет много. Соседи были уверены, что за зеленым забором — какое-то «учреждение». Мальчиков из усадьбы Марина видела лишь однажды прошлым летом. Их было трое, возрастом около 10 лет. «Это было перед поворотом, где зелёный забор. Нормальные, приличные на вид. Они точно были не с нашей улицы, не с Полевой, и предполагаю, что не со старой Мухоловки, далековато там гулять, — рассказала Марина. — Я с ребенком в коляске шла из магазина, а они стояли возле Полевой, 1. Один ко мне подходит и говорит: «Дайте ладошку». Ну и что-то в кулаке держит и хочет мне положить в руку. Я сначала испугалась, говорю: «Неееет, сейчас мне жука какого-нибудь положишь». Он говорит: «Нет, не бойтесь». Ну я ему руку дала, он вроде жвачку положил, не могу точно вспомнить, ну что-то такое. Я, естественно, начинаю по своим пакетам искать, чтобы тоже детям что-то дать. Тут же второй ко мне подходит и делает то же самое. В итоге я им печеньки или вафли дала, ну а они мне — вот эти жвачки...»

Интерес к Тонкову и его деятельности у правоохранительных органов возник после обращения одной из учениц «паранормального» психолога. Она заявила, что глава Института биосенсорной психологии растлевал её 11-летнюю дочь. Впоследствии на изъятых из дома Тонкова электронных носителях нашли фотографии обнажённых взрослых в присутствии детей. Это для одних покойный был жуликом и проходимцем, создавшим секту с малолетними девочками. А для многих других Владимир Тонков — выдающийся ученый и педагог. Его ученая степень доктора философии по экономике получена в Международном университете фундаментального обучения. О других людях науки, получивших степени в этом вузе, «Фонтанка» уже писала. Однако куда интереснее изучить деятельность самого «Института биосенсорной психологии», основателем которого по праву называется Владимир Тонков.

Кроме всего прочего, так или иначе связанного с профильной дисциплиной, в «институте» учат невероятному. Всего за 4 тысячи рублей на трехчасовом онлайн-семинаре можно научиться телекинезу. Да, именно тому, что вы подумали, — двигать предметы на расстоянии силой мысли. Для тех, кто не верит, представлены доказательства: во-первых, видеозаписи с занятий, а во-вторых — нечто посерьезнее. В 2008 году Международным агентством рекордов и достижений в России был зарегистрирован мировой рекорд в номинации «Самое большое сообщество людей, обученных в кратчайшие сроки навыкам телекинеза (бесконтактное движение предметов)». Рекорд установил как раз «Институт биосенсорной психологии» под авторством Тонкова Владимира Викторовича. Кто не верит, соблаговолите взглянуть на сертификат. Надо понимать, что телекинез — это не конечная точка биосенсорной психологии как науки. Ее основоположники, в первую очередь сам Владимир Тонков, так формулируют один из постулатов своего учения: «Высшая сенсорная деятельность разделена на высшую психическую деятельность и на систему телесного нейрорегулирования. Такой подход позволяет избавиться от противоречия в традиционном научном взгляде на мир, якобы психика представляет собой лишь систематизированную электрохимическую деятельность в нейронных цепях. Более того, считая сам по себе телекинез явлением обыденным, биосенсорная психология позволяет с легкостью решить проблему традиционной науки, которая никак не могла до сих пор теоретически обосновать существование такого феномена». «Задача такого поиска не могла быть решена прин­ципиально до тех пор, пока вся система научных изысканий была вынуждена опираться на принудительно навязанное ошибоч­ное мнение о не существовании иных типов материи, кроме разрешённых физиками к публичному обсужде­нию», — сетуют адепты науки, разработанной Владимиром Тонковым. Преждевременный уход такого человека наверняка скажется на развитии этой яркой и неординарной науки. А многолетнее культивирование биосенсорной психологии за высоким забором на Новой улице делает Мухоловку буквально центром научной мысли, о чем, похоже, ее обитатели и не догадывались.

В Мухоловке тихо. В ноябре администрация Ленобласти предупредила всех жителей, чтобы не пугались громких звуков, — будет проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. В тот день жители Мухоловки выяснили, что в деревне нет ни одного репродуктора. Венера Галеева, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»