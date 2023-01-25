Как сейчас выглядит дом в Мухоловке, где жил погибший основатель Института биосенсорной психологии

Один из домов в Мухоловке Ломоносовского района Ленобласти в среду стал заметен больше обычного. К нему присматриваются после новостей о том, что летом прошлого года там могли сделать нехорошее с маленькой девочкой.

На вопросы интересующихся отвечал встречными вопросами или совсем молчал: «Вам это зачем?», «Зачем я буду с вами говорить?». Одновременно с этим что-то искал в своём смартфоне.

«Фонтанка» сообщала, что уголовное дело возбудили накануне после проверки информации о том, что в Мухоловке мужчина растлевал 11-летнюю девочку летом прошлого года. Подозреваемый не случайный человек, а основатель Института биосенсорной психологии 62-летний Владимир Тонков. Когда в деревню к нему приехали оперативники, он залез на крышу и не соглашался спускаться, несмотря на уговоры сотрудников СК и полиции. В итоге получил травмы при попытке самоубийства. Скорая увезла его в тяжелом состоянии в больницу. Там он и скончался. Подробнее о том, что известно о самом Тонкове и основанном им институте, читайте на «Фонтанке».

