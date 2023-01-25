Как сейчас выглядит дом в Мухоловке, где жил погибший основатель Института биосенсорной психологии

Один из домов в Мухоловке Ломоносовского района Ленобласти в среду стал заметен больше обычного. К нему присматриваются после новостей о том, что летом прошлого года там могли сделать нехорошее с маленькой девочкой.
«Фонтанка.ру»
На Новой улице, 1, побывала корреспондент «Фонтанки» Венера Галеева. Среди заснеженных строений показался единственный человек, нёсший нечто похожее на доску. Поддержать беседу он оказался не готов.
На вопросы интересующихся отвечал встречными вопросами или совсем молчал: «Вам это зачем?», «Зачем я буду с вами говорить?». Одновременно с этим что-то искал в своём смартфоне.
«Фонтанка» сообщала, что уголовное дело возбудили накануне после проверки информации о том, что в Мухоловке мужчина растлевал 11-летнюю девочку летом прошлого года. Подозреваемый не случайный человек, а основатель Института биосенсорной психологии 62-летний Владимир Тонков. Когда в деревню к нему приехали оперативники, он залез на крышу и не соглашался спускаться, несмотря на уговоры сотрудников СК и полиции. В итоге получил травмы при попытке самоубийства. Скорая увезла его в тяжелом состоянии в больницу. Там он и скончался. Подробнее о том, что известно о самом Тонкове и основанном им институте, читайте на «Фонтанке».