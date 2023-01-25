Иерархия и тотальное подчинение. Как жила в деревне Мухоловке община погибшего основателя Института биосенсорной психологии

Фото: кадр из видео Vladimir Tonkov /YouTube Поделиться Поделиться





Нравы основателя Института биосенсорной психологии придется детально изучать СК и полиции. Однако сам Владимир Тонков уже не сможет свидетельствовать в свою пользу — после попытки самоубийства он скончался в больнице.



На частную территорию в деревне Мухоловке Ломоносовского района области сотрудников СК и полиции привела жалоба одной из учениц института. Она пыталась доказать, что глава организации растлевал её 11-летнюю дочь.



Женщина, как стало известно «Фонтанке», осенью прошлого года обратилась в некое АНО с просьбой разобраться и помочь привлечь Владимира Тонкова к ответственности. Журналисты издания, которое выпускает организация, поговорили с ней, а также с еще несколькими учениками института и принесли наработанное в СК.



В правоохранительных органах поверили и большой кавалькадой утром 24 января приехали на участок Тонкова в деревне Мухоловке.

В трех домах на территории участка (их все можно увидеть на видео, которое Тонков же и разместил на своем канале в Youtube) проживал сам основатель института, а также его женщины и общие дети. Первых, по предварительной информации, было порядка пяти человек, а детей в два раза больше — 10–15 человек. Плюс на территории жили педагоги, а также приезжали, зачастую на несколько дней, приближенные ученики.



Сам институт существует в Петербурге порядка 30 лет, его офис находится у станции метро «Фрунзенская». Согласно сайту, там учат развивать «восприятие, интуицию, мышление, память и использовать полученные умения в личной жизни, работе и бизнесе», а также телекинезу, экстрасенсорике и разглаживать морщины за 5 занятий.



В «Яндексе» большинство отзывов — с благодарностью за помощь в получении нужных при познании навыков. Но есть и говорящие о том, что нравы в процессе обучения строгие. «Учителю не перечить, слушаться беспрекословно. Мне кажется, такие правила либо в госструктурах, либо в тоталитарных сектах. Деньги, естественно, не возвращают», — написал Александр.



Наталья еще более категорична: «Оскорбление и унижение — вот главные методы работы в этом псевдоинституте».

Немало найдется постов, если к Институту биосенсорной психологии добавить слово «секта». Тут тебе и «псевдообучение для беременных», и курсы по омоложению.



Не менее категоричными, как рассказали «Фонтанке» в правоохранительных органах, были и соседи Тонкова по Мухоловке. Говорят, что жителей участка иначе как сектантами не называли. А выпив, соседи пытались штурмовать забор.

Познакомиться со всеми жителями общины сотрудникам СК и полиции не удалось. На момент их приезда там был только сам Тонков и еще 3–4 человека из числа преподавателей института. Женщины и дети пропали. После того как переломанного основателя института увезли после попытки самоубийства в больницу (где он впоследствии скончался), из домов изъяли все электронные носители. На некоторых из них, например, фотографии обнажённых взрослых в присутствии детей.



Теперь с этим всем будут разбираться сотрудники СК и уголовного розыска.

