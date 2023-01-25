Дети в Мухоловке. Что скрывал за высоким забором подозреваемый в педофилии психолог и экстрасенс Тонков?

Настоящий скандал разгорелся в небольшой деревеньке в Ленобласти. Накануне туда нагрянули СК и полиция — следователи совместно с оперативниками проводили операцию по задержанию подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Им оказался основатель Института биосенсорной психологии Владимир Тонков.
Разговаривать с незваными гостями он не захотел и залез на крышу, где и исполнил свой последний печальный перформанс. В результате Тонков скончался в больнице.
Что скрывал за высоким забором психолог и, как он себя называл, паранормал и экстрасенс, смотрите в нашей видеоновости. Подробнее о том, что известно про основанный им институт, можно прочесть здесь.