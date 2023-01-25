Основателя Института биосенсорной психологии заподозрили в педофилии. Он погиб при попытке самоубийства

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска Петербурга совместно с оперативниками Ломоносовского ОМВД проводили операцию по задержанию подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено 24 января после проверки информации о том, что в деревне Мухоловка мужчина растлевал 11-летнюю девочку летом прошлого года, стало известно «Фонтанке» 25 января. Под подозрением оказался владелец дома, где все происходило, — основатель Института биосенсорной психологии 62-летний Владимир Тонков. Когда в деревню к нему приехали оперативники, он залез на крышу и не соглашался спускаться, несмотря на уговоры сотрудников СК и полиции. В итоге мужчина получил травмы при попытке самоубийства. Скорая увезла его в тяжелом состоянии в больницу. Там он скончался.
По предварительной информации, в ходе обыска в доме у подозреваемого нашли многочисленные фото обнаженных взрослых в окружении детей. Проводится проверка.