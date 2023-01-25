«Глухих не должно быть в армии, вот в чем прикол». В Петербурге не хотят слышать мобилизованного, который не слышит командира

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Петербургский госпиталь выписал мобилизованного с проездным документом в другую область, а предписание к нему дать «забыл». Военный в поезд решил не садиться, отправившись вместо этого в военную прокуратуру. Он, как и его бывший непосредственный командир, уверен: служить с таким слухом просто нельзя.



Андрей (имя изменено) не рассчитывал, что окажется в ряду мобилизованных: врачи диагностировали ему тугоухость третьей степени. «Мой диагноз — это третья группа инвалидности», — поясняет он.



Несмотря на это, осенью Андрей получил повестку «для уточнения данных». После явки в военкомат его сразу отправили в часть. Там проблемы петербуржца наконец-то заметили.

— Мы же занимались тактикой, у нас шли занятия, подготовка к боевым действиям. И во время занятий взводный обратил внимание, что я неадекватно себя веду. Я правда не слышу в лесу и на открытой местности. Надо же слышать команды, правильно? Он сначала присматривался, а потом подошел и сказал: «Ты че, реально не слышишь?» При том что я ему сразу сказал, в первый день знакомства. «Да», — говорю. «А что мы с тобой делать будем?»



Как предполагает Андрей, до военно-врачебной комиссии ему удалось добраться только благодаря инициативному командованию: «Я написал рапорт о том, что я не хочу подвергать жизнь свою и окружающих опасности. Вместе со взводным решили так сформулировать. Этот рапорт подписал он, подписал командир роты, старший лейтенант». Сослуживцы тоже убеждали Андрея, что ехать в зону боевых действий ему не надо.

— Они мне говорят: «Ты чего, вообще обалдел что ли? Ты куда поедешь? Ладно, ты там ляжешь, а если из-за тебя еще там люди погибнут?» — вспоминает он.



ВВК надежд Андрея не оправдала. Не вдаваясь в подробности, комиссия заключила: заболеваний, по которым его могут признать негодным к военной службе по категориям «Г» и «Д», не выявлено.

Одновременно его отправили в Военно-медицинскую академию имени Кирова на консультацию к сурдологу. Он диагностировал у Андрея тугоухость III степени и среди прочего рекомендовал слухопротезирование: «Не поверил мне, что я вообще военнослужащий с таким слухом. Сказал: «Иди, получай слуховой аппарат». И, в общем, отправили меня по месту жительства, потому что слуховые аппараты в армии не выдают. Говорят, что глухих не должно быть в армии, вот в чем прикол». Сейчас петербуржец тоже носит слуховой аппарат, но дешевый, купленный в интернете самостоятельно. Этого, по мнению врача, недостаточно: необходима профессиональная помощь.



В декабре Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева (она формировала часть, в которой оказался петербуржец) направила военному комиссару Санкт-Петербурга и комиссару районного военкомата ходатайство об отмене решения призывной комиссии о мобилизации Андрея. Как говорится в документе, «в связи с невозможностью выполнять обязанности военной службы и признанием его «В-ограниченно годным к военной службе». Лично отказ на ходатайство Андрей, говорит, не видел: об этом решении работник академии сообщил ему по телефону.



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Ходатайство военкомам — не единственная бумага из Академии имени Хрулева, в которой говорится, что служить Андрей не может. Там же ему дали медицинскую и служебную характеристики: об отрицательном влиянии исполнения обязанностей военной службы на состояние здоровья и о неспособности эти же самые обязанности выполнять.



В итоге все закончилось тем, что Андрея отправили в госпиталь якобы с ОРВИ. Как он утверждает, чтобы просто «куда-то деть» с помощью стандартного пути: последующей выписки из госпиталя с вручением воинского перевозочного документа (ВПД) и отправкой, соответственно, в другой регион. Так и произошло: Андрею выдали ВПД и сухой паек. «Не было ни приказа, нет ни предписания. Я ничего не подписывал. Просто «на тебе билет и ты из госпиталя едь», — говорит он.



В другую область петербуржец не поехал и обратился в военную прокуратуру. В заявлении Андрей попросил уволить его с военной службы и перечислил все документы, которые есть у него на руках: заключение сурдолога о тугоухости третьей степени, бумага о прохождении ВВК, копия ходатайства об отмене решения призывной комиссии и характеристики о том, что обязанности военной службы он выполнять не способен.



Из прокуратуры пришел все тот же ответ: увы, к категориям «Г» и «Д» не относитесь. Не согласны — обращайтесь к военному прокурору города или в суд. К прокурору, как говорит Андрей, он пытался после этого попасть еще несколько раз, но дальше входа его не пустили: просто сделали отметку о его визите.



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Суд пока оставил жалобу Андрея без движения из-за нехватки документов. По словам петербуржца, их он уже донес и теперь снова находится в ожидании. Свою ситуацию в целом он видит так: те, с кем он должен служить, выступают против его призыва, а «в кабинетах» проблему видеть отказываются. Как объясняет Андрей «Фонтанке», приказ командира он не слышит уже с расстояния пяти метров и при таком раскладе ехать в зону боевых действий не считает возможным: «Ехать умирать? Или того хуже, чтобы за меня кто-то [умер]? Я считаю, что это как минимум… неправильно».



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

