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    Белорусские военные начали расконсервацию техники

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    В Белоруссии военнослужащие приступили к снятию техники с длительного хранения. Говоря простым языком, начали расконсервацию. Об этом 24 января сообщает министерство обороны союзной республики.

    «В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — сказано в сообщении.

    Ранее Белоруссия заявила, что совместная с российскими ВС группа войск готова защищать Союзное государство. В Минобороны РБ анонсировали учения с участием воздушно-космических сил. Кроме того, в начале года в республике завершили проверку учетных данных военнообязанных.

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