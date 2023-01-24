Белорусские военные начали расконсервацию техники

В Белоруссии военнослужащие приступили к снятию техники с длительного хранения. Говоря простым языком, начали расконсервацию. Об этом 24 января сообщает министерство обороны союзной республики.
«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — сказано в сообщении.
Ранее Белоруссия заявила, что совместная с российскими ВС группа войск готова защищать Союзное государство. В Минобороны РБ анонсировали учения с участием воздушно-космических сил. Кроме того, в начале года в республике завершили проверку учетных данных военнообязанных.