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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Задержан бывший директор скандального новосибирского театра «Красный факел»

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    Фото: Театр «Красный факел» / Александр Ощепков
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    В Новосибирске задержан бывший директор драматического театра «Красный факел» по подозрению в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщает областная прокуратура.

    «По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отмечается в сообщении.

    НГС поясняет, что это Александр Кулябин, задержание произведено утром 24 января. По информации источника издания в силовых структурах, его подозревают в незаконных выплатах (более 1,8 миллиона рублей) своему сыну Тимофею Кулябину, когда тот был главным режиссёром театра.

    Тимофей Кулябин, в 30 лет ставший главным режиссёром «Красного факела», — один из самых известных режиссёров нового поколения, его спектакли неоднократно удостаивались премии «Золотая маска». Несколько лет назад он оказался в центре скандала вокруг своего спектакля «Тангейзер», вызвавшего гнев представителей РПЦ и активистов. В конце февраля он высказался против спецоперации, в тот момент он работал в Чехии. В апреле заявил о своем увольнении из театра по собственному желанию, затем театр отменил его спектакли. Его отец Александр Кулябин был уволен в декабре по решению учредителя — Минкульта Новосибирской области.

    Фото: Театр «Красный факел» / Александр Ощепков

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    Красный факелТимофей КулябинРежиссерТеатр Красный факел
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