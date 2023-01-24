Задержан бывший директор скандального новосибирского театра «Красный факел»

В Новосибирске задержан бывший директор драматического театра «Красный факел» по подозрению в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщает областная прокуратура.
«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отмечается в сообщении.
НГС поясняет, что это Александр Кулябин, задержание произведено утром 24 января. По информации источника издания в силовых структурах, его подозревают в незаконных выплатах (более 1,8 миллиона рублей) своему сыну Тимофею Кулябину, когда тот был главным режиссёром театра.
Тимофей Кулябин, в 30 лет ставший главным режиссёром «Красного факела», — один из самых известных режиссёров нового поколения, его спектакли неоднократно удостаивались премии «Золотая маска». Несколько лет назад он оказался в центре скандала вокруг своего спектакля «Тангейзер», вызвавшего гнев представителей РПЦ и активистов. В конце февраля он высказался против спецоперации, в тот момент он работал в Чехии. В апреле заявил о своем увольнении из театра по собственному желанию, затем театр отменил его спектакли. Его отец Александр Кулябин был уволен в декабре по решению учредителя — Минкульта Новосибирской области.